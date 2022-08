Oroscopo 8 agosto 2022: Cancro attenti, Capricorno loquaci

Secondo l’oroscopo del giorno 8 agosto, i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero fare nuove conoscenze. I Vergine, invece, sono piuttosto ostinati

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle sono dalla vostra parte, quindi, osate finché siete in tempo. In amore e nel lavoro ci sono dei nodi da sciogliere. Cercate di farlo quanto prima. Una volta svolti i vostri doveri, godetevi un po’ di piaceri.

Toro. È vero che la speranza è l’ultima a morire, ma in certi casi bisogna lasciar prevalere la ragione. Se alcuni progetti a cui stavate lavorando non stanno andando esattamente nel modo migliore, forse è il caso di fare qualche valutazione.

Gemelli. L’oroscopo dell’8 agosto vi invita ad essere un po’ più propositivi. Prendete voi l’iniziativa e non lasciate che siano sempre gli altri a decidere al vostro posto. Ricordate che siete voi i protagonisti della vostra vita.

Cancro. Siete piuttosto attenti a ciò che dite o fate in questo periodo. Probabilmente il passato vi è stato d’insegnamento, pertanto, adesso è il momento di imparare dai propri errori. Sul lavoro ci si può rimettere in carreggiata.

Leone. L’estate è una stagione piuttosto impegnativa dal punto di vista professionale per molti di voi. Ad ogni modo, siete dei Leone, quindi, riuscite sempre a cavare un ragno dal buco. Non abbattetevi al primo ostacolo, non è da voi.

Vergine. Quando vi mettete in testa una cosa è davvero difficile riuscire a farvi cambiare idea. Cercate di non essere troppo testarti, o meglio, è importante capire quale sia il momento di andare avanti e quale quello di fermarsi.

Previsioni 8 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore e nel lavoro è necessario scendere a qualche compromesso. Questo non vuol dire perdere la propria integrità, anzi, vuol dire venirsi in contro. Giornata molto interessante per le nuove conoscenze.

Scorpione. ci sono interruttori che non possono essere spenti così, da un momento all’altro. Date tempo al tempo e, soprattutto, non siate troppo esigenti con voi stessi. Nel lavoro ci sono delle cose da rivedere, ma forse è il caso di rimandare.

Sagittario. L’oroscopo dell’8 agosto vi invita ad essere tenaci. Se volete ottenere un obiettivo, la cosa importante è lottare sempre senza mai arrendersi. Anche se dovessero sorgere delle complicazioni, voi tenete lo sguardo dritto.

Capricorno. La loquacità e il carisma vi aiuteranno sicuramente a vivere in maniera più spensierata e a raggiungere con maggiore semplicità i vostri scopi. Ci sono tante cose che ancora dovete imparare, quindi, datevi da fare.

Acquario. Sul lavoro ci vuole tanta intraprendenza e anche un pizzico di fortuna. Cercate di essere un po’ più propositivi e lungimiranti. In amore, invece, non deve mai mancare lo spirito d’iniziativa, altrimenti si può spegnere la fiamma.

Pesci. Non piegatevi dinanzi gli intoppi. Nella vita è assolutamente normale incappare in qualche piccola delusione. La cosa importante è saperla riconoscere e rialzarsi senza farsi prendere troppo dal panico.