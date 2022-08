Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano: lui la spiazza con una proposta di matrimonio inattesa (VIDEO)

Come tutti i fan, ormai, sapranno, Chiara Nasti è incinta da un po’ di mesi, ma solo in queste ore è emersa la notizia secondo cui lei e il suo compagno Mattia Zaccagni si sposano. Ieri, infatti, il calciatore ha deciso di spiazzare la sua fidanzata con una proposta di matrimonio inattesa.

I due si trovavano a cena fuori in un ristorante molto bello sul mare. Ad un certo punto, poi, è accaduto l’impensabile. Vediamo cosa è successo e qual è stata la reazione della giovane influencer.

Mattia spiazza Chiara con la proposta di matrimonio

In queste ore è trapelata una lieta novella che riguarda Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in quanto i due si sposano. La loro relazione va avanti da un po’ di tempo e qualche mese fa la giovane apprese di essere in dolce attesa. La notizia è stata accolta di buon grado dalla coppia, in quanto pare fosse una cosa estremamente voluta da entrambi. Ad ogni modo, fino a questo momento, non era nell’aria nessun matrimonio. I due, infatti, sembravano essere l’ennesima coppia pronta ad avere un figlio senza essere sposati.

Da poco, però, le cose sono cambiate. Mattia, infatti, ha deciso di spiazzare la sua compagna facendole una proposta che lei non si aspettava affatto. I due si trovavano sulla terrazza di un ristorante che affacciava sul mare. Mentre erano intenti a cenare, poi, il giovane si è improvvisamente alzato, ha estratto una scatolina dalla tasca e si è inginocchiato di fronte la sua fidanzata.

Zaccagni e Nasti si sposano: la reazione di lei

Chiara è rimasta chiaramente senza parole, sta di fatto che non ha potuto fare a meno di mostrarsi particolarmente imbarazzata ed emozionata. In seguito, poi, ha naturalmente accettato la proposta del suo compagno e i due si sono abbracciato scambiandosi effusioni romantiche. Il tutto è stato immortalato da qualcuno che era in loro compagnia, sta di fatto che sui social c’è il video integrale dell’evento.

Chiara Nasti ha detto di essere felicissima di sposare Mattia Zaccagni, sta di fatto che ha aggiunto di non vedere l’ora di diventare sua moglie. La clip ha fatto il giro del web e in molti hanno commentato facendo le loro congratulazioni ai futuri sposini. Al momento, chiaramente, non è stata decisa ancora una data precisa per le nozze, pertanto, non ci resta che attendere per scoprirlo.