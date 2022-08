Uomini e Donne trono over: ecco chi ci sarà nel parterre, aggiornamenti su Biagio

La ripresa delle registrazioni di Uomini e Donne è sempre più vicina e in queste ore sono emerse delle informazioni in merito agli esponenti del trono over. In molti, infatti, sono curiosi di sapere quali saranno i protagonisti che prenderanno parte al parterre nella prossima stagione del talk show pomeridiano.

Fino a un po’ di giorni fa si era parlato di una possibile dipartita dal programma di Bigio Di Maro. In queste ore, però, sono emersi degli aggiornamenti a riguardo. Vediamo cosa si sa.

Ecco chi tornerà a Uomini e Donne: cambio di rotta per Biagio

Uomini e Donne è alle porte. Il programma di Maria De Filippi tornerà all’opera a fine agosto, in cui verranno effettuate le prime registrazioni che coinvolgeranno sia il trono classico sia il trono over. Se i protagonisti del primo trono saranno scoperti e conosciuti solo una volta cominciate le riprese, per quanto riguarda il secondo sono già trapelate delle informazioni. Stando a quanto emerso sul web, infatti, sembrerebbe che molti sono gli esponenti del parterre che torneranno in studio.

Tra di essi pare sia previsto anche il ritorno di Biagio Di Maro. Il cavaliere napoletano non sarebbe dovuto tornare in studio, almeno stando a quanto emerso un po’ di settimane fa. Dopo le discussioni e i siparietti di cui si è reso protagonista lo scorso anno, infatti, l’uomo si sarebbe dovuto prendere una paura . Stando a quanto emerso, però, non è così. Biagio, infatti, dovrebbe tornare in studio per cercare di nuovo l’amore.

Altri esponenti del trono over pronti a tornare a Uomini e Donne

Tra gli esponenti del trono over di Uomini e Donne che si accingono a ritornare in studio vi è anche Gemma Galgani, che tuttavia dovrebbe ricoprire un ruolo del tutto marginale. Anche Ida Platano pare sia pronta a mettersi di nuovo in gioco. Dopo le disavventure vissute con Riccardo Guarnieri, infatti, la dama pare sia pronta a gettarsi il passato alle spalle.

In merito al cavaliere, invece, su di lui non ci sono molte novità a riguardo. Pare possa tornare in studio in quanto nel parterre degli over ci sarà anche Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Riccardo disse di nutrire un interesse per lei, pertanto, è probabile che tornerà proprio per poterla finalmente conoscere. Anche Alessandro Vicinanza dovrebbe tornare in studio. Stessa sorte anche per Pinuccia, che in questi mesi ha frequentato il suo Alessandro, ma solo in amicizia.