Oroscopo 9 agosto 2022: Leone intransigenti, Acquario verso una novità

Le previsioni dell’oroscopo del 9 agosto invitano i Toro a circondarsi solo delle persone care. I Sagittario devono mantenere alta la concentrazione

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono eventi e situazioni che sfuggono al nostro controllo, pertanto, è inutile provare in tutti i modi a farle andare come vorremmo. Ricordate che a ogni azione corrisponde una reazione, soprattutto in amore.

Toro. In questo momento sentite il bisogno di avere vicine le persone a cui tenete di più. Non fatevi prendere dal panico se le cose dovessero prendere una piega differente da quella che avevate immaginato.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 9 agosto vi invitano ad aprirvi un po’ di più con le persone care. Cercate di allargare i vostri orizzonti senza pensare troppo alle conseguenze delle vostre azioni.

Cancro. In amore ci sono delle novità che potrebbero lasciarvi senza parole. Lasciatevi travolgere dalle emozioni e non badate troppo alla razionalità. Nel lavoro, invece, ci vuole concentrazione e precisione.

Leone. Siete piuttosto rigidi. Cercate di non sembrare troppo puntigliosi, soprattutto sul lavoro. Se siete ancora in piena attività, potreste apparire un po’ stanchi, anche per voi urge una piccola pausa.

Vergine. Meglio prepararsi sempre al peggio, in modo da essere preparati a ogni evenienza. Buone occasioni per quanto riguarda la sfera sentimentale. I single potrebbero ricevere qualche sorpresa inattesa.

Previsioni 9 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per iniziare un nuovo progetto professionale. Se ci sono dei cambiamenti in arrivo, è meglio non essere troppo rigidi. Lasciatevi andare e non badate troppo alle conseguenze.

Scorpione. Giornata molto interessante sul fronte dei sentimenti. Una persona dal passato potrebbe scombussolare la vostra vita. Prima di compiere qualunque gesto, riflettete attentamente.

Sagittario. Onde evitare di commettere errori bisogna mantenere alta la concentrazione. Dal punto di vista professionale ci sono dei cambiamenti in arrivo dal prossimo mese. Fatevi trovare pronti.

Capricorno. L’oroscopo del giorno 9 agosto denota un inizio giornata piuttosto movimentato. Chi di voi non ha ancora avuto modo di assaporare le ferie, potrebbe cominciare a scalpitare.

Acquario. I nati sotto questo segno si accingono a vivere un momento caratterizzato da qualche novità inaspettata. Sia in ambito sentimentale sia professionale dovete darvi da fare per raggiungere i vostri scopi.

Pesci. In amore siete molto aperti. Amate gettarvi in nuove relazioni, ma talvolta è necessario prestare un po’ di attenzione. Il vostro modo di fare, infatti, potrebbe portarvi ad incappare in qualche delusione.