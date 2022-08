Dramma per Alessia Marcuzzi, ha rischiato di morire: cosa è successo e come sta adesso

Alessia Marcuzzi ha vissuto un vero e proprio dramma nelle ore appena trascorse. La conduttrice ha raccontato di aver rischiato di morire soffocata a causa di un boccone di cibo che è sceso giù troppo in fretta senza essere masticato bene.

Per fortuna, insieme a lei c’era la moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Faissol che, avendo studiato la manovra di Heimlich, è riuscita a salvarle la vita. Vediamo il racconto fatto dopo il terribile avvenimento.

Il dramma vissuto da Alessia Marcuzzi durante una cena

Ieri sera, Alessia Marcuzzi si trovava a cena fuori con la sua famiglia quando, improvvisamente ha vissuto un dramma. La donna stava conversando con gli altri commensali quando, improvvisamente, si è resa conto che un boccone di polipo posse scivolato giù per la gola senza che potesse fermarlo. Ad un certo punto ha cominciato a provare una sensazione di soffocamento.

Il un primo momento Alessia ha provato a cercare l’aiuto delle persone a lei vicine. Paolo e Tommy hanno provato a farla riprendere dandole dei colpetti sulla schiena, ma senza ottenere alcun risultato. Ad un certo punto, però, è intervenuta Wilma, che fortunatamente aveva fatto in America un corso in cui ha imparato la manovra di Heimlich. Nel giro di qualche secondo, dunque, la Marcuzzi ha rigettato l’intero boccone di polpo che le ostruiva la respirazione.

Il salvataggio e la “stoccata” a Francesco Facchinetti

Dopo tale dramma, Alessia Marcuzzi ha deciso di dedicare un post alla moglie del suo ex ed ha detto di esserle estremamente grata. La conduttrice ha spiegato di aver vissuto dei momenti davvero orribili, che sono durati solo una manciata di secondi, ma sono sembrati un’eternità. La donna ha chiarito che deve tutto a Wilma, pertanto, ha voluto dedicarle anche un post.

Al suo interno, poi, non è mancata una frecciatina al suo ex. Nello specifico, la Marcuzzi ha detto a Wilma di sapere il vero motivo per cui l’ha salvata. La Faissol, infatti, temeva che se fosse successo qualcosa ad Alessia avrebbe dovuto sopportare da sola suo marito. Naturalmente, la frase era ironica, tuttavia, è stata condivisa anche da Wilma. Ad goni modo, al di sotto del post in questione sono stati molti i commenti dei personaggi del mondo dello spettacolo che si sono preoccupati per Alessia. Tra di essi spuntano i messaggi di Mara Venieri, Elena Santarelli e molti altri.