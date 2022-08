Teresa Langella vuole un figlio: la confessione inaspettata dell’ex tronista di Uomini e Donne

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto una confessione inedita ai suoi fan, ovvero ha svelato di desiderare tanto un figlio. La giovane è fidanzata con Andrea Dal Corso da un bel po’ di tempo, ormai.

La loro relazione procede a gonfie vele eppure, nelle loro vite, non sembrano esserci delle novità in merito al tema matrimonio e gravidanze. In queste ore, però, la ragazza ha fatto delle rivelazioni inaspettate.

Lo sfogo di Teresa Langella sulla voglia di un figlio

Un po’ di ore fa, Teresa Langella ha pubblicato sul suo account Instagram una foto in cui ha svelato di volere un figlio. Nell’immagine in questione si vede lei, intenta ad accarezzare la sua pancia gonfia. A corredo dell’immagine, però, onde evitare che i fan cominciassero a vagare troppo con la fantasia, la giovane ha chiarito la situazione. A tal proposito, ha ammesso di non essere in dolce attesa, tuttavia, ha aggiunto un particolare che ha lasciato tutti senza parole.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha rivelato che desidererebbe presto diventare mamma. Ad ogni modo, i fan si staranno domandando cosa volesse significare, allora, quel pancino sospetto mostrato dalla giovane. Ebbene, la risposta è molto semplice e, purtroppo, non ha nulla a che vedere con la gravidanza. La Langella, infatti, ha semplicemente mostrato il suo addome gonfio ed ha usato tale immagine come pretesto per sponsorizzare i percorsi di dimagrimento a cui si sottopone.

Grandi progetti e soddisfazioni per Andrea e Teresa

Teresa Langella, infatti, è sempre stata molto fissata con il fitness, pertanto, quella pancia era legata a questo tema e non all’arrivo di un figlio. Ad ogni modo, con le parole adoperate dalla protagonista, molti sono i fan che hanno cominciato a fantasticare. Diversi utenti, infatti, si augurano che Teresa e Andrea possano spesso avere un figlio, dato che sembra essere un loro desiderio.

Ricordiamo che proprio in questo periodo, i due hanno coronato un loro grande sogno, ovvero, creare un brand di abbigliamento tutto loro. Nella società è entrato a far parte anche il padre di Teresa, recentemente immortalato da lei mentre firmava delle carte proprio legate a questa collaborazione. Insomma, professionalmente i due ragazzi sembrano essersi realizzati, anche se di desideri e ambizioni ne hanno ancora tanti. Che presto arrivi anche un bebè? Non ci resta che attendere per scoprirlo.