Michelle Hunziker beccata in atteggiamenti intimi con Giovanni Angiolini: pose da scandalo

In queste ore sta generando molto sgomento un rumor che riguarda Michelle Hunziker e il suo compagno Giovanni Angiolini. I due si stanno godendo le loro vacanze estive in Sardegna.

Gli occhi indiscreti, però, sono dietro l’angolo, sta di fatto che una nota conduttrice li ha beccati in atteggiamenti piuttosto spinti. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Lo scoop su Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

I gossip dell’estate sono sempre roventi. A finire nel mirino dell’opinione pubblica in queste ore è stata Michelle Hunziker. La donna è uscita finalmente allo scoperto in compagnia di Giovanni Angiolini. I due formano una coppia da un po’ di tempo e adesso hanno smesso di “nascondersi” e stanno vivendo la loro relazione allo scoperto, forse un po’n troppo. Ebbene si, in queste ore, una conduttrice molto popolare, di cui, però, non è stato fatto il nome, ha rivelato di aver beccato i due protagonisti in atteggiamenti piuttosto intimi.

Stando a quanto riportato da Alberto Dandolo, infatti, i due si sarebbero fatti beccare ad amoreggiare durante la loro vacanza dando luogo a delle acrobazie spinte davvero esilaranti. L’autrice di tale segnalazione non è voluta entrare nel merito della questione, tuttavia, ci ha tenuto a precisare che i due sembravano davvero in preda alla passione, seppur in pubblico.

I gossip che coinvolgono anche Aurora Ramazzotti

La segnalazione su Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sta trasformando in un vero e proprio scandalo. In molti, infatti, sono rimasti spiazzati dal modo in cui i due sembrano vivere il loro amore pubblicamente. Come se non bastasse, poi, la figlia di Michelle, Aurora Ramazzotti, non sembra essere da meno. Anche la giovane è in vacanza con il suo fidanzato ed ha deciso di farsi immortalare in topless in pose decisamente sensuali.

Come se non bastasse, poi, in questo periodo la famiglia Hunziker-Ramazzotti sta generando altro sgomento in quanto madre e figlia sono state beccate in una farmacia intente ad acquistare un test di gravidanza. La domanda che tutti si sono chiesti, chiaramente, è stata: a chi serviva quel test? Per il momento, nessuna delle dirette interessate si è sbilanciata sulla faccenda, pertanto, la questione continua ad essere contornata dal mistero. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno degli aggiornamenti a riguardo.