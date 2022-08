Caos su Eugenio e Francesca di Uomini e Donne: stanno insieme solo per lavoro? Che succede

Da un po’ di tempo non si sta facendo altro che parlare di una coppia nata a Uomini e Donne, ovvero, Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo. I due si sono conosciuti nel talk show pomeridiano e subito è scoccata la scintilla, al punto da fidanzarsi, sposarsi in seguito e avere anche dei figli.

In questo periodo, però, i due sembravano essere in crisi. Alcuni utenti del web avevano notato dei comportamenti anomali da parte loro, al punto da avanzare delle ipotesi. Vediamo nel dettaglio quali sono gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

I rumor sulla crisi tra Eugenio e Francesca

Sul web c’è chi continua a sostenere che Eugenio e Francesca di Uomini e Donne siano in crisi. La notizia è trapelata un po’ di tempo fa ed è anche stata prontamente smentita dalla Del Taglia. La ragazza, infatti, ci ha tenuto a precisare che tutto stesse andando bene tra lei e suo marito. Negli ultimi giorni, però, si è verificato un nuovo episodio che ha generato particolare sgomento. Nello specifico, Francesca è stata qualche giorno in vacanza da sola, mentre Eugenio è stato a casa a trascorrere del tempo con i suoi figli.

Questa situazione ha creato particolare sgomento, al punto che diversi utenti hanno avanzato delle ipotesi. Nello specifico, una fan di Deianira Marzano ha insinuato che i due, in realtà, stiano insieme solo per esigenze lavorative. Il loro matrimonio, però, sarebbe in crisi da un bel po’ di tempo. Questo, in effetti, spiegherebbe le vacanze separate a cui hanno dato luogo.

L’ultimo aggiornamento sulla coppia di Uomini e Donne

Ad ogni modo, nelle ultime ore c’è stato un ennesimo aggiornamento su Francesca ed Eugenio di Uomini e Donne. L’ex tronista del talk show pomeridiano, infatti, ha raggiunto la sua donna in vacanza insieme ai figli. Tutti quanti, dunque, adesso stanno trascorrendo serenamente le loro vacanze e ne sono una prova i video e le foto che Francesca sta pubblicando sul suo account di Instagram.

Cosa starà succedendo davvero tra loro? I fan avranno vagato un po’ troppo con la fantasia oppure è successo davvero qualcosa tra loro, che magari con il tempo si è risolto? Almeno per il momento la situazione non è chiara, in quanto i diretti interessati non sono intervenuti ulteriormente per sviscerare la faccenda.