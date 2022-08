Noemi Bocchi, ex esponente del GF Vip fa una confessione: ecco chi è davvero

Tra le donne più discusse del momento c’è, sicuramente, Noemi Bocchi. In queste ore, a svelare qualche retroscena in più sulla nuova fiamma di Francesco Totti è stato un ex esponente del GF Vip.

La persona in questione è Tommaso Eletti, il quale ha dichiarato di aver conosciuto in maniera anche piuttosto approfondita la donna. Per tale ragione, ha svelato tutto quello che sa su di lei ed ha rivelato chi sia realmente. Vediamo cosa è emerso.

L’ex volto del GF Vip parla di Noemi Bocchi

Chi è davvero Noemi Bocchi? A svelare alcuni retroscena è stato l’ex esponente del GF Vip, Tommaso Eletti. Quest’ultimo, il quale si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione a Temptation Island, ha ammesso di essersi preso una bella cotta per la protagonista. Un po’ di anni fa, infatti, i due si conobbero e lui perse letteralmente la testa per lei. A tal proposito, non faceva che corteggiarla, nella speranza che lei ricambiasse le sue attenzioni.

Questo, però, non è mai avvenuto. Noemi, infatti, diceva sempre a Tommaso che non aveva alcuna voglia di cimentarsi in una nuova relazione in quanto era da poco terminato il suo matrimonio. Il suo unico desiderio in quel momento era quello di badare ai suoi figli e non fargli mancare nulla. Una volta ricevuto questo scottante rifiuto, poi, l’ex gieffino ha chiuso tutti i ponti con la dama.

I retroscena sulla nuova fiamma di Francesco Totti

Ad ogni modo, malgrado la cosa non sia andata nel modo sperato, l’ex volto del GF Vip ha speso parole assolutamente positive per descrivere Noemi Bocchi. Nel corso di un’intervista rilasciata sul magazine Di Più, infatti, Tommaso ha dipinto la Bocchi come una donna esemplare e una mamma perfetta e premurosa. Non è affatto la “mangiauomini” che molti credono che sia per il fatto che ha instaurato una relazione con Francesco Totti, anzi.

Molto probabilmente, prima di lasciarsi andare con il Pupone, la Bocchi sicuramente ci avrà pensato a lungo, dato che è una donna che si lascia andare difficilmente alle avances. Eletti l’ha definita una donna davvero in gamba, che ha deciso di investire sul suo futuro ed è una devota madre di famiglia. Inoltre, prima che scoppiasse lo scandalo, Noemi è stata spesso paragonata ad Ilary Blasi per la sua somiglianza e questo la lusingava molto.