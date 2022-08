Andrea Nicole scartata dal GF Vip: ecco cosa è successo all’ex di Uomini e Donne

In questi giorni si sta parlando tanto dei possibili concorrenti del GF Vip 7 e tra i candidati in lizza sembrava esserci anche Andrea Nicole Conte, ex tronista di Uomini e Donne. La ragazza, però, sembrerebbe non essere stata presa per comporre il cast della casa più spiata d’Italia.

Sono giorni che si parla di questa ipotesi, ma adesso sembra sia arrivata finalmente la risposta definitiva. L’influencer Amedeo Venza ha dichiarato di essere a conoscenza di informazioni a riguardo. Vediamo cosa è emerso.

Ecco perché Andrea Nicole è stata scartata dal GF Vip

Da Uomini e Donne al GF Vip? Non sarebbe certamente la prima volta. Dopo Sophie Codegoni, Soleil Sorge e tanti altri, questa volta sembrava essere la volta di Andrea Nicole Conte di varcare la soglia della tanto agognata porta rossa. Stando a quanto emerso di recente sui social, pare che l’ex tronista del talk show pomeridiano si sia candidata per prendere parte al reality show di Canale 5. La giovane avrebbe sostenuto un paio di provini ed era in attesa dei risultati.

In queste ore, però, sono emerse delle informazioni a riguardo, che non sembrano essere affatto positive per la protagonista. Lo staff del reality show, infatti, sembrerebbe aver deciso di scartare la candidata reputando il suo profilo non idoneo a cimentarsi in questa nuova esperienza. Molto probabilmente, dunque, il suo personaggio non sembra essere così rilevante all’interno del programma.

Concorrente transessuale nel reality show?

Alfonso Signorini, dunque, sembrerebbe non aver voluto investire su Andrea Nicole per il GF Vip. La notizia ha deluso molto i fan, soprattutto per ciò che la giovane rappresenta. Ricordiamo, infatti, che l’ex volto di Uomini e Donne ha un passato molto particolare alle spalle. Lei prima era un uomo e, dopo anni di terapie e interventi, è riuscita a diventare una donna a tutti gli effetti.

Proprio in questi giorni era stata diffusa la notizia secondo cui Alfonso stesse pensando di introdurre una persona transessuale all’interno del cast del programma. Andrea, però, non si definisce trans, in quanto per lei il processo di transizione è stato completato, pertanto, è una donna a tutti gli effetti. Anche i documenti riportano come sesso quello femminile. Ad ogni modo, al di là del personaggio che incarna, per la giovane pare che le porte della casa non si apriranno.