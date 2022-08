Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in crisi? Lei beccata con il suo ex: ecco che succede

Solo ieri erano trapelate sul web delle indiscrezioni che vedevano come protagonisti Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini intenti a scambiarsi effusioni passionali in pubblico. Ad oggi, però, la situazione sembra essere del tutto differente.

Nello specifico, infatti, sul web è trapelata un’indiscrezione secondo cui pare che i due, in realtà, stiano attraversando un momento di crisi. A testimonianza di ciò vi sono gli ultimi spostamenti e avvistamenti che riguardano i diretti interessati. Ecco cosa è emerso.

Ecco perché Michelle e Giovanni Angiolini potrebbero essere in crisi

Cosa sta succedendo davvero tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini? I due stanno attraversando un momento di forte passione, oppure di crisi? Stando a quanto emerso dalla pagina di gossip The Pipol pare che si debba propendere più per la seconda. Contrariamente a quanto emerso ieri, il rapporto tra il chirurgo e la conduttrice sembra non essere così solido come sembrava. L’uomo, infatti, è stato beccato all’aeroporto di Milano Linate in attesa della partenza.

Il protagonista era da solo, ma dove sarà finita la sua compagna? Michelle, dal canto suo, è tornata ad una delle sue più grandi passioni, ovvero, il Karatè. Attraverso le sue Instagram Stories, infatti, la donna ha mostrato i suoi allenamenti, ma la cosa che ha generato maggiore sgomento è il fatto che la showgirl era in compagnia di un suo famoso ex. Di chi stiamo parlando? Naturalmente di Eros Ramazzotti.

Riavvicinamento tra la Hunziker ed Eros Ramazzotti?

Entrambi condividono la passione per le arti marziali, pertanto, nella giornata di ieri si sono incontrati per concedersi un allenamento dopo un bel po’ di tempo. Il rapporto tra i due sembra sia abbastanza disteso. Il cantante, infatti, è stato molto vicino a Michelle per tutto il periodo durante il quale si è separata da Tommaso Trussardi. Questo, dunque, ha spinto i più maliziosi a credere che Eros sia vicino a Michelle Hunziker, anche questa volta, a causa della possibile crisi con Giovanni Angiolini.

Attualmente, dunque, Michelle e Eros si trovano presso il lago d’Iseo, mentre Giovanni è lontano. Questo, chiaramente, non deve spingere a trarre conclusioni affrettate, tuttavia, il dubbio è assolutamente lecito. Non ci resta che attendere, quindi, per vedere se questi pettegolezzi si riveleranno concreti oppure se si dissolveranno nell’ennesimo gossip estivo privo di fondamento.