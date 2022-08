GF Vip, svelato il nome di un nuovo concorrente: ecco chi è lo chef misterioso

Anche se Alfonso Signorini ha annunciato di voler lasciare segreto il cast del GF Vip, sul web è trapelato il nome di un nuovo concorrente. A dare un nuovo indizio è stato proprio il conduttore il quale, però, si è limitato a mostrare solamente un cappello da chef.

Sul web, allora, in molti hanno cominciato a fare delle indagini e delle supposizioni volte a scoprire a chi potesse appartenere quell’oggetto. Ebbene, dopo tante ipotesi, una risposta sembra essere arrivata. Vediamo di chi si tratta.

Alfonso Signorini e l’indizio sul nuovo concorrente del GF Vip

Rispetto agli altri anni, questa volta Alfonso Signorini sta tenendo alto l’interesse del pubblico nell’attesa che cominci questa nuova ed esilarante edizione del GF Vip. In che modo lo sta facendo? Mostrando indizi sempre più intriganti volti ad individuare, di volta in volta, il nome di un nuovo concorrente del reality show. Dopo aver disseminato molte tracce, la maggior parte delle quali sono state indovinate dal pubblico da casa, Alfonso ha mostrato l’ennesimo.

Nello specifico, ha inquadrato un cappello da chef ed ha chiesto ai suoi fan chi sarà la persona che, durante il suo periodo di permanenza in casa, delizierà i concorrenti con le sue prelibatezze culinarie. Questo, quindi, ha spinto subito a credere che la persona in questione fosse uno chef. In un primo momento era saltato fuori il nome di Alessia Mancini, che è solita dilettarsi in cucina. Successivamente, però, è emerso un altro nominativo.

Ecco chi è il famoso chef che entrerà in casa

Il nuovo concorrente che, dal 19 settembre, dovrebbe varcare la soglia della porta rossa del GF Vip, pare sia lo chef Simone Rugiati. Quest’ultimo è famoso al pubblico del piccolo schermo e anche dei social per la sua collaborazione soprattutto con Giallo Zafferano. Il protagonista, infatti, è solito preparare delle deliziose ricette per i suoi fan, che spesso tende a pubblicare anche su Youtube e sul suo profilo Instagram.

Al momento, chiaramente, non si ha la conferma ufficiale, in quanto pare che essa arriverà solamente a ridosso dell’inizio del reality show. Tuttavia, sul web in molti sono assolutamente convinti che la persona di cui ha parlato Alfonso Signorini sia proprio Simone. Il cuoco, al momento, si trova in vacanza, intento a godersi qualche momento di relax. Anche per questo, forse, non si è minimamente sbilanciato sulla faccenda.