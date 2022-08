Oroscopo 11 agosto 2022: Ariete nervosi, Bilancia un po’ confusi

Secondo le previsioni dell’oroscopo dell’11 agosto, i nati sotto il segno del Sagittario vivranno un buon momento per quanto riguarda l’amore. I Cancro, invece, riceveranno delle risposte.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ nervosi, pertanto, è il caso di contare fino a 10 prima di dire tutto quello che vi passa per la testa. Dal punto di vista sentimentale, invece, è il caso di chiedersi se si sta intraprendendo la strada giusta.

Toro. Le stelle tornano ad essere pian piano allineate. Nell’ultimo periodo avete vissuto qualche momento di confusione, ma adesso potete riprendervi. Cercate di mantenere alta la serenità e la tranquillità.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 11 agosto vi invita ad essere un po’ più sicuri di voi. Una persona dal passato potrebbe scombussolare la vostra vita, per tale ragione, è necessario mantenere la calma.

Cancro. Chi era in trepidante attesa di una risposta, adesso potrà tirare un sospiro di sollievo. Tra oggi e domani potrebbero arrivare notizie che stavate aspettando da un bel po’ di tempo.

Leone. Mattinata impegnativa dal punto di vista lavorativo. In ambito sentimentale, invece, bisogna tenere duro. I momenti difficili capitano in ogni rapporto, la cosa importante è non perdere di vista le cose fondamentali.

Vergine. La Luna è contraria e questo potrebbe generare un po’ di turbamenti e perplessità soprattutto nei rapporti di coppia di vecchia data. Dal punto di vista professionale, invece, siate concentrati.

Previsioni 11 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore siete piuttosto confusi e combattuti. Se non siete sicuri di quello che avete costruito fino a questo momento, siete sempre in tempo per fare un passo indietro e cambiare idea.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo dell’11 agosto vi invitano a lasciarvi trasportare dagli eventi. Cercate di essere meno razionali, soprattutto, per quanto riguarda l’amore. Nel lavoro, invece, fate bene ad essere scrupolosi.

Sagittario. Interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. I single potrebbero ricevere una notizia inaspettata, mentre le coppie possono ritrovarsi. Se ci sono state delle crisi, adesso è tempo di rimediare.

Capricorno. Questo è tempo di pensare un po’ di più a voi e al vostro futuro. Pian piano le soddisfazioni arriveranno, ma bisogna essere cauti e pazienti. Dal punto di vista professionale, invece, è necessario staccare un po’.

Acquario. In amore è un momento molto positivo. Approfittate di questo ottimismo per cimentarvi nelle vostre passioni. Nel lavoro è necessario curare al massimo ogni dettaglio se non si vuole rischiare di incappare in qualche problema.

Pesci. Il vostro lato emotivo spesso entra in contraddizione con quello razionale. Cercate di trovare il giusto equilibrio. Mantenete la calma e non vi fate trasportare troppo dagli eventi.