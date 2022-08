Federica Pellegrini slittano le nozze: la nuotatrice delude i fan con un annuncio

Brutte notizie per i fan di Federica Pellegrini, la nuotatrice, infatti, ha annunciano lo slittamento delle sue nozze. In realtà, la protagonista ha spiegato che la data inizialmente trapelata sul web sia fasulla.

In molti, infatti, avevano dato per certa la notizia secondo cui la donna avrebbe sposato Matteo Giunta il prossimo 27 agosto. La verità, però, non sembra essere affatto questa. Vediamo cosa ha rivelato la protagonista.

Le informazioni sbagliate sulle nozze di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini sembrava dovesse convolare a nozze con Matteo Giunta sabato 27 agosto. La notizia sembrava quasi certa, sta di fatto che molte riviste di gossip ne hanno parlato quasi in maniera inequivocabile. In queste ore, però, la nuotatrice ci ha tenuto a fare una doverosa precisazione. Nello specifico, la giovane ha smentito tutte queste voci, in quanto il suo matrimonio non si celebrerà in tale data. Ma allora per quale motivo era trapelata questa informazione?

A quanto pare è stata tutta opera dei fan. In una precedente intervista a Verissimo, Federica aveva spiegato di essere intenzionata a sposare il suo compagno a fine agosto. Dato che il 27 è l’ultimo sabato del mese, in molti hanno dedotto che si trattasse proprio di quel giorno. In verità, però, i due si sposeranno dopo. Entrambi, però, preferiscono trattare con massimo riserbo tutte le informazioni relative al matrimonio.

Matrimonio segretissimo: ecco per quale motivo

Federica Pellegrini, infatti, non ha voluto rivelare la data esatta delle nozze. Entrambi preferiscono custodire gelosamente tutte le informazioni a riguardo, forse per scaramanzia. Tutto ciò che si sa, infatti, è che l’evento verrà celebrato nella città di origine della nuotatrice, ovvero, Venezia. Tutto ciò che riguarda il lieto evento è stato accuratamente curato dal wedding planner Enzo Miccio, pertanto, ci si aspetta una grande attenzione per i dettagli.

In merito al luogo preciso, alla data, all’abito da sposa o a tutti gli altri dettagli che riguardano il matrimonio, invece, Federica è stata abbottonatissima. La donna ha svelato che non rivelerà nulla fino a quando l’evento non si realizzerà. Stando a quanto ammesso da lei, però, pare che le nozze slittino di qualche giorno rispetto a quanto trapelato sul web fino a questo momento. Per tale motivo, pare che non ci sia molto da attendere prima di sapere qualcosa in più a riguardo.