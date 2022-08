Iva Zanicchi telefono hackerato: diffusi contenuti molto privati, lei sbotta (FOTO)

In queste ore, Iva Zanicchi ha vissuto una brutta disavventura in quanto il suo telefono è stato hackerato. Negli ultimi giorni, sull’account Instagram della cantante sono spuntate delle foto alquanto succinte che ritraevano la donna in pose del tutto inedite.

La cosa aveva, chiaramente, generato un campanello d’allarme nei fan che conoscono molto bene gli usi e i costumi della loro beniamina. Ebbene, solo a distanza di un bel po’ di tempo è trapelata finalmente la verità. Vediamo cosa è emerso.

Cosa è successo mentre il profilo della Zanicchi era hackerato

Il telefono di Iva Zanicchi è stato hackerato. La cantate si è trovata improvvisamente impossibilitata ad accedere ad alcuni suoi dati personali. Nel frattempo, coloro i quali hanno preso possesso dei suoi social, hanno cominciato a pubblicare delle foto alquanto scabrose. Una di queste ritraeva Iva senza veli sul divano, coperta solamente da un foulard. Le sue grazie erano in bella mostra e, per non rischiare di essere subito bannati da Instagram, gli hacker hanno coperto con delle emoticon le parti più private del suo corpo.

Ad ogni modo, anche se è stato applicato questo “accorgimento”, la Zanicchi si è comunque trovata improvvisamente a vedere foto private pubblicate online senza il suo consenso. Si tratta di un fatto molto sgradevole che, in un primo momento, è stato segnalato dai fan. Molti utenti, infatti, sono rimasti spiazzati da quelle immagini. Per tale ragione, alcuni hanno cominciato a chiedere a Iva cosa fosse successo, mentre altri si sono subito resi conto del problema.

Iva si sfoga con i suoi fan

Ad ogni modo, dopo qualche giorno, i collaboratori di Iva Zanicchi sono riusciti a risolvere il problema del telefono hackerato e sono riusciti a recuperare l’account Instagram della donna. Proprio attraverso tale social, infatti, la cantante ha raccontato l’increscioso avvenimento. La protagonista ha detto di reputare tutto ciò uno scherzo di pessimo gusto, che si augura non ricapiti più.

Nel commento in questione, la donna non ha chiarito le sue intenzioni in merito ad una possibile denuncia. Iva, infatti, non ha detto se è passata a vie legali per denunciare il problema o se, appunto, reputa il tutto uno scherzo e quindi è pronta a gettarselo alle spalle. Ad ogni modo, qualunque sia la sua decisione , resta il fatto che si è trattato di una cosa davvero di pessimo gusto.