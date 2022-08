Ida Platano parla dopo il malore, ma dice qualcosa che indigna il web: ecco cosa

Ida Platano ha fatto preoccupare i fan in questi giorni a causa di un malore che ha avuto. La dama di Uomini e Donne è sparita dai social e poi è tornata con una foto scattata direttamente da un ospedale.

Dopo questa immagine, poi, sul suo profilo è tornato a regnare il silenzio. I fan, allora, si sono preoccupati ancora di più ed hanno inondato la protagonista di messaggi volti a capire cosa stesse succedendo. Solo dopo diverse ore la dama è tornata attiva ed ha svelato tutto, ma le sue parole hanno fatto storcere il naso a qualcuno.

Ecco perché Ida ha fatto infuriare i fan

In questo periodo Ida Platano non è stata bene in quanto è stata colta da un malore. I fan si erano resi conto che qualcosa non andasse in quanto avevano notato una certa assenza da parte sua. La donna, allora, ha risposto alle varie domande dicendo di essere in ospedale per dei controlli in quanto non è stata molto bene. Solo dopo alcune ore è arrivata finalmente la verità.

Ida ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha esordito dicendo che non avrebbe voluto far preoccupare così tanto i suoi fan. La cosa, però, non è stata gradita da alcuni utenti. Il motivo risiede nel fatto che è impensabile credere che pubblicando una foto da un ospedale, senza dare nessuna spiegazione, i fan non si sarebbero preoccupati. Pertanto, per molti quella di Ida sarebbe stata un po’ una trovata per attirare l’attenzione.

Il malore della Platano: ecco cosa è successo e come sta

Ad ogni modo, al di là di quelle che fossero realmente le sue intenzioni, il malore Ida Platano lo ha avuto davvero. La protagonista, infatti, in questi video ha spiegato che tutto è cominciato con dei mal di testa molto forti. Il suo medito ha ritenuto opportuno esortare la donna a recarsi presso un pronto soccorso per fare degli accertamenti. Ida, così, è arrivata in ospedale e si è sottoposta a delle analisi.

In tale luogo ha appreso di essere stata affetta da forti emicranie. Per fortuna adesso la situazione pare stia rientrando. La Platano è ancora piuttosto stordita, tuttavia, ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan dicendo che presto si sarebbe rimessa in forma e sarebbe tornata attiva come suo solito.