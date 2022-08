Ludovica Valli si sposa? Ecco la data e alcuni retroscena sulla seconda gravidanza

In queste ore, Ludovica Valli ha risposto alle domande dei fan ed ha parlato sia di matrimonio sia della sua seconda gravidanza. Nel corso del botta e risposta, alcuni follower le hanno chiesto quando sposerà Gianmaria Di Gregorio.

Sulla faccenda è intervenuto direttamente quest’ultimo, il quale ha dato anche una data approssimativa di quando si celebrerà l’evento. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, ha svelato anche diversi dettagli inerenti la gravidanza.

Quando si sposano Ludovica e Gianmaria?

I fan sono curiosi di sapere quando Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio si sposeranno. I due stanno insieme da diverso tempo ed hanno già una figlia, la piccola Anastasia. Da qualche settimana, poi, entrambi hanno annunciato l’arrivo di un secondo bebè. In molti, allora, si stanno domandando se tra i loro progetti di vita ci sia anche quello di convolare a nozze. Ebbene, a quanto pare la risposta è affermativa.

Ludovica, infatti, ha fatto intervenire direttamente il suo compagno e lo ha esortato a rispondere. Gianmaria ha detto che questo è certamente nei loro piani futuro, sta di fatto che hanno pensato anche ad una data approssimativa. L’uomo ha detto di avere intenzione di sposare la Valli nel 2024. Lei, però, ci ha tenuto a puntualizzare che, fino a quando lui non le farà una proposta di matrimonio ufficiale, lei non cederà. Tale evento dovrebbe verificarsi l’anno prossimo, pertanto, Gianmaria ha tutto il tempo per organizzare una bella sorpresa.

Ludovica Valli fa confessioni sulla gravidanza

Nel corso del botta e risposta con i fan, poi, Ludovica Valli ha parlato anche della seconda gravidanza. Nello specifico, ha rivelato di aver mantenuto il segreto per i primi mesi anche con la famiglia. I loro genitori, infatti, sono stati informati del lieto evento solo qualche settimana fa, quando sono arrivati a casa loro. A tal proposito, i due hanno fatto indossare alla loro primogenita un bavaglio con scritto “Sorella maggiore”. In quel momento tutti hanno capito cosa stesse succedendo.

In merito alle zie del nascituro, le sorelle di Ludovica hanno appreso della lieta novella attraverso una videochiamata, in cui la giovane ha mostrato loro il suo pancino. Ludovica, inoltre, ha anche promesso ai suoi fan che, presto, mostrerà loro il video in cui ha annunciato al suo compagno di essere in dolce attesa. Si è trattato di un momento intimo ma, avendolo registrato, i due hanno piacere di mostrarlo ai follower.