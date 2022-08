Maria De Filippi confessione inattesa: la sua più grande paura e la promessa a Costanzo

Nel corso di una recente intervista rilasciata sul magazine Oggi, Maria De Filippi ha svelato quale sia la sua più grande paura. In seguito, ha tirato fuori dei retroscena inerenti il suo passato di cui fa molta fatica a parlare.

Durante la chiacchierata, poi, non si è potuto fare a meno di parlare anche del suo lavoro. A tal proposito, la conduttrice Mediaset ha fatto delle interessanti confessioni che riguardano La Talpa. Ecco tutto quello che è emerso.

Ecco la più grande paura di Maria De Filippi

Maria De Filippi è sicuramente tra le donne dello spettacolo più amate e seguite, anche lei, però, ha dei punti deboli, sta di fatto che ha svelato la sua più grande paura. La presentatrice, infatti, ha ammesso di essere una donna estremamente risoluta e diretta, tuttavia, c’è una cosa che proprio non riesce a superare. Nello specifico, la protagonista ha ammesso di avere paura di morire.

Questa fobia le è nata a seguito della morte di suo padre che, purtroppo, non ha mai superato. Per tutta la sua vita Maria ha messo un tappo a quelle emozioni. Alcune volte riaffiorano, le lascia scorrere e poi le richiude di nuovo. Purtroppo, questo è l’unico modo che conosce per andare avanti. Successivamente, poi, la conduttrice ha fatto anche una confessione su una promessa fatta a suo marito Maurizio Costanzo.

La promessa a Costanzo e le confessioni su La Talpa

Il giornalista ha sempre manifestato la richiesta di avere sua moglie di fiano quando morirà. Il protagonista sogna di poter stringere la mano della sua compagna di vita mentre esala l’ultimo respiro. Maria De Filippi, però, ha ammesso di avere molta paura di questo. Ad oggi, infatti, non sa se riuscirà a soddisfare questa richiesta in quanto teme di soffrire troppo e di avere per sempre impressa nella mente quell’immagine.

Infine, cambiando argomento, Maria ha parlato anche del suo lavoro, soffermandosi soprattutto su La Talpa. A tal proposito, ha detto che la sua società non ha acquistato i diritti del programma. Pier Silvio Berlusconi le ha semplicemente chiesto di intervenire per buttare giù qualche idea interessante per svecchiare un po’ il format. Ricordiamo che il reality show torna in onda dopo ben 14 anni di stop, pertanto, è assolutamente necessario inventare qualcosa di interessante per non rischiare di dare luogo ad un clamoroso flop.