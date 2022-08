Oroscopo 12 agosto 2022: Toro decisi a cambiare, Scorpione meno rigidi

Secondo l’oroscopo del 12 agosto, i nati sotto il segno del Cancro devono pensare un po’ di più a se stessi. Gli Scorpione, invece, devono essere decisi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non bisogna soffermarsi troppo sulle apparenze, ma è necessario andare sempre alla sostanza, al nocciolo delle cose. Interessanti risvolti sul fronte delle nuove opportunità lavorative.

Toro. Ci sono delle novità all’orizzonte e voi siete assolutamente decisi a viverle. Non siete persone che sanno stare ferme, pertanto, questo è il momento di andare avanti e darsi da fare.

Gemelli. Se c’è stata una piccola battuta d’arresto sul fronte dei sentimenti, adesso è tempo di recuperare. Cercate di mettere da parte l’orgoglio in modo da guardare avanti con maggiore ottimismo.

Cancro. L’Oroscopo del 12 agosto vi invita ad essere un po’ più risoluti. Spesso tendete a crearvi dei problemi anche laddove non sono presenti. Badate un po’ di più alla vostra persona.

Leone. Interessanti risvolti sul fronte delle faccende di cuore. Specie i cuori solitari potranno vivere un momento di rivalsa. In ambito professionale, invece, ci vuole tanto ingegno.

Vergine. Buon momento per cominciare un nuovo progetto. Allargate la vostra mente e cercate di essere più pragmatici. In amicizia vi donate tanto, ma spesso non ricevete indietro lo stesso.

Previsioni astrali 12 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Tra oggi e domani potrebbero arrivare delle belle novità in amore. Chi ha avuto delle discussioni di recente, adesso potrà tirare un sospiro di sollevo. Buon momento anche per il lavoro.

Scorpione. L’oroscopo del 12 agosto vi invita ad essere decisi e meno rigidi. Prendete di petto delle situazioni e affrontatele senza soffermarvi troppo sui pro e i contro. Buon momento per quanto riguarda l’amore.

Sagittario. Ci sono situazioni che vanno affrontate subito, onde evitare che crescano e si trasformino in qualcosa di più difficile da gestire. Non rimandate a domai ciò che potreste fare oggi.

Capricorno. Il mese di agosto si sta rivelando piuttosto impegnativo per voi. Ad ogni modo, per poter partire a settembre carichi è necessario staccare un po’ la spina. Cercate di mantenere la calma.

Acquario. Novità in amore, soprattutto per i single. Le coppie, invece, potrebbero inventare qualcosa di nuovo o ritagliarsi un po’ di tempo per riuscire a riscoprire delle vecchie passioni.

Pesci. Giornata interessante sul fronte del lavoro. Ci sono delle novità in arrivo, ma dovrete aspettare ancora un po’ di tempo prima di poterle vivere appieno. Siate più diretti con le persone care.