Maria De Filippi caccia un concorrente di Tu si que vales: il racconto inedito della conduttrice

Nel corso di una recente intervista, Maria De Filippi ha raccontato dei retroscena inediti su Tu si que vales. In questo periodo si stanno effettuando le registrazioni delle puntate che andranno in onda il prossimo autunno.

Le puntate, a quanto pare, saranno alquanto movimentate, soprattutto per una discussione molto accesa avvenuta tra la conduttrice e un concorrente del programma. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La sfuriata di Maria De Filippi contro un concorrente di Tu si que vales

Se il pubblico di Uomini e Donne adora le sfuriate che, di tanto in tanto, capita veder fare a Maria De Filippi, ciò che tra un po’ andrà in onda a Tu si que vales sarà davvero esilarante per molti. La conduttrice, infatti, ha svelato un inedito retroscena accaduto durante una registrazione della trasmissione. Ad un certo punto, infatti, si è presentato in studio un concorrente il quale ha detto di essere giunto lì per offrire il suo supporto ad una redattrice.

In verità, l’uomo in questione aveva come unico scopo quello di mostrare a tutti in televisione i suoi quadri. Nel momento in cui la De Filippi si è resa conto del tentativo del protagonista non ci ha più visto ed ha sbottato duramente contro di lui. In particolar modo, la moglie di Maurizio Costanzo ha dato luogo ad una scenata davvero degna di nota, che lei stessa ha definito come assolutamente inedita e inaspettata.

La conduttrice e il suo carattere sensibile ma irritabile

A seguito del litigio con Maria De Filippi, il concorrente di Tu si que vales è stato, naturalmente, allontanato dalla trasmissione. La presentatrice ci ha tenuto a precisare che il pubblico di Canale 5 prenderà assolutamente visione di tutto quello che è accaduto in quanto non è affatto sua intenzione censurare nessuna scena. Pertanto, il pubblico è in fibrillazione in attesa di assistere a questo episodio.

Maria ci ha tenuto a precisare di essere una donna molto buona ed estremamente sensibile. Quando qualcuno si presenta da lei e le spiattella tutti i drammi personali e familiari, lei non può fare a meno di aiutare. Nel momento in cui si rende conto di essere stata presa in giro, però, diventa una belva e dà luogo a quelle sfuriate che tanto piacciono ai suoi appassionati fan. Non ci resta che attendere l’autunno, dunque, per assistere a questa scena inedita.