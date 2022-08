Alda D’Eusanio tuona contro Signorini e il GF Vip: c’entra Ciacci e la sua sieropositività

Il cast del Grande Fratello Vip 7 resta ancora un mistero, ma qualche nome è saltato fuori. L’unico concorrente certo, almeno per il momento, è Giovanni Ciacci. La scelta di includere una persona sieropositiva nel cast del reality show, però, ha fatto storcere in naso a molti. Alda D’Eusanio, ad esempio, ha sbottato contro Alfonso Signorini e il GF Vip.

Tutti i telespettatori del programma ricorderanno il malo modo in cui la concorrente fu costretta ad abbandonare il programma. Probabilmente anche a causa di questo astio pregresso, la protagonista si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Vediamo cosa è emerso.

Lo sfogo di Alda D’Eusanio contro il GF Vip e Signorini

Nel corso di una recente intervista, Alda D’Eusanio ha sbottato duramente contro Alfonso Signorini e il GF Vip per la decisione di includere Giovanni Ciacci nel cast. Nello specifico, la donna ha svelato cosa pensa del fatto che si sia deciso di stravolgere il regolamento del reality show per consentire l’ingresso dell’esperto di moda nella casa. A tal proposito, Alda ha detto che, a suo avviso, questa è una trovata pubblicitaria per cercare di attirare l’attenzione dei telespettatori.

In particolar modo, la protagonista ha ammesso che Signorini avrebbe scelto di includere Ciacci solamente per garantirsi un buon numero di ascolti. La presenza di un concorrente affetto da HIV, infatti, genera molta curiosità. In molti sono desiderosi di scoprire come si svolga la vita di un sieropositivo. Pertanto, secondo il punto di vista della giornalista, si è trattato di una pura strategia.

I dubbi sulla presenza di Giovanni Ciacci al GF

Ad ogni modo, la presenza di Giovanni Ciacci nel cast del GF Vip ha fatto storcere il naso non solo ad Alda D’Eusanio, ma anche a Caterina Collovati. Quest’ultima, infatti, in una precedente intervista, non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata contro il costumista. Nello specifico, ha detto che, probabilmente, Giovanni potrebbe aver accettato di partecipare al programma solamente per tornare alla ribalta in tv.

Ciacci sarebbe disposto a spiattellare pubblicamente la sua malattia pur di tornare sul piccolo schermo. Ma sarà davvero così? Almeno per il momento, il diretto interessato non è ancora intervenuto sulla faccenda. Anche Alfonso Signorini ha preferito lasciarsi scivolare addosso le insinuazioni della D’Eusanio. Tuttavia, non ci resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità in merito.