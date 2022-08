Matteo Ranieri si è fidanzato? L’ex tronista di Uomini e Donne avvistato con una ragazza (FOTO)

I rumor sui protagonisti di Uomini e Donne continuano a trapelare. Stavolta al centro dell’attenzione c’è Matteo Ranieri, il quale sembra essersi fidanzato. Il ragazzo è stato avvistato in compagnia di una donzella.

Stando a quanto riportato dai fan che lo hanno visto, sembrerebbe proprio che tra i due ci fosse una certa intesa. Questo, chiaramente, ha generato molto sgomento. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

La segnalazione su Matteo Ranieri: è fidanzato?

Matteo Ranieri pare abbia voltato pagina dopo la fine della relazione con Valeria Cardone, al punto che pare potrebbe essersi fidanzato. Il protagonista attualmente si sta godendo le sue vacanze ad Ibiza. Il giovane sta trascorrendo le sue giornate in compagnia di amici in giro tra spiagge, locali e viuzze. Ad ogni modo, ad attirare l’attenzione dei fan è stato un evento in particolare. Da poche ore, infatti, una fan dell’influencer Deianira Marzano ha inviato una segnalazione alla donna con tanto di foto annessa.

Nell’immagine in questione si vede Matteo in compagnia di una ragazza dai capelli scuri. L’autrice della segnalazione ci ha tenuto a puntualizzare che i due sembrassero alquanto complici. Successivamente, poi, la coppia è stata avvistata a fare una passeggiata sul lungomare. La ragazza in compagnia di Matteo sembrava essere molto in confidenza anche con un’altra donna dai capelli biondi, la quale pare fosse la sorella di Ranieri.

La reazione di Matteo e come sta Valeria

Insomma, tutte queste segnalazioni stanno lasciando sempre più spazio all’ipotesi secondo cui Matteo Ranieri possa essere davvero fidanzato. La rapidità con cui il ragazzo potrebbe essersi gettato in una nuova relazione sta generando molto sgomento sul web. Ad ogni modo, almeno per il momento, non è trapelata nessuna conferma e neppure smentita a riguardo.

Matteo, infatti, non è minimamente intervenuto sulla faccenda in quanto, probabilmente, è più impegnato a trascorrere le sue vacanze e a godersele. In merito alla sua ex, Valeria Cardone, invece, anche lei si trova attualmente in vacanza, tuttavia, per il momento non sono trapelate informazioni che possano lasciar intendere qualcosa della sua vita sentimentale. Ricordiamo che la giovane ha recentemente contratto il covid, da cui per fortuna è guarita da poco. Adesso, quindi, può godersi serenamente questi giorni di ferie prima di tornare alla solita routine e ai suoi impegni.