Ex di Ida Platano si è fidanzato: era tutta una farsa a Uomini e Donne? Lo scoop

In queste ore è spuntata una notizia alquanto interessante che riguarda un ex di Ida Platano, il quale pare si sia fidanzato, di nuovo. La persona in questione è Marcello Messina.

I due si sono conosciuti nel parterre di Uomini e Donne durante la scorsa edizione e sembravano essere entrati anche molto in sintonia. Purtroppo, però, le cose non sono andate bene, in quanto lui ha ammesso di aver conosciuto una donna fuori. Da poco, però, è trapelata una nuova informazione.

Il percorso dell’ex di Ida Platano prima e dopo Uomini e Donne e la segnalazione

Il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne è stato davvero complicato, per quanto riguarda i suoi ex, invece, la situazione è differente. Uno di essi, infatti, sembra essersi addirittura fidanzato di nuovo. Marcello aveva lasciato il talk show pomeridiano dicendo di aver conosciuto una donna dove lavora con cui c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La storia tra loro è andata avanti per un po’ di tempo, per poi terminare lo scorso maggio.

Marcello, infatti, aveva annunciato lui stesso la separazione, chiarendo che tra i due non ci fosse un punto d’incontro. Per tale ragione, entrambi hanno preferito rinunciare a stare insieme per dedicarsi ad altro. Ebbene, a quanto pare, questo “altro” sembra sia arrivato nella vita di Messina. Il cavaliere, infatti, è stato recentemente avvistato in compagnia di un’altra donna, ma chi sarà mai? La persona in questione è la sua ex fidanzata.

Marcello fidanzato di nuovo: i dubbi sulla sua sincerità

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Marcello ha sempre mostrato di essere ancora vincolato ad un passato che non era riuscito a dimenticare del tutto. Questa situazione è stata la causa di moltissime discussioni anche con Ida, al punto da arrivare ad interrompere la loro conoscenza. Ebbene, a quanto pare tutti i dubbi dei telespettatori e dei presenti in studio erano fondati.

L’ex di Ida Platano si è fidanzato di nuovo con la sua ex facendo sorgere molte perplessità negli utenti del web. In molti, infatti, stanno cominciando a sospettare che l’uomo possa aver finto tutto il tempo durante la sua partecipazione all’interno del talk show pomeridiano. Il suo cuore, infatti, non sembrerebbe aver mai smesso di battere per la sua ex. Sarà davvero così? Al momento lui si è trincerato dietro un rigido silenzio.