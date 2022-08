Oroscopo 13 agosto 2022: Gemelli solari, Sagittario più espansivi

Le previsioni dell’oroscopo del 13 agosto invitano i Cancro ad essere un po’ più onesti. I Bilancia, invece, devono fare i conti con il passato

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto, è bene che valutiate attentamente i pro e i contro. Non gettatevi a capofitto nelle cose senza sapere nulla.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 13 agosto vi esortano a chiarire delle questioni in sospeso. Continuare a rimandare un problema o una discussione potrebbe ingigantire le situazioni.

Gemelli. Oggi vi sentite particolarmente allegri e solari, pertanto, approfittatene per fare delle nuove conoscenze. Siete piuttosto espansivi anche sul lavoro. Non lasciatevi scappare certe occasioni.

Cancro. Interessanti risvolti sul fronte delle relazioni. Chi ha cominciato da poco una nuova conoscenza farebbe bene a farsi conoscere per ciò che si è, senza nascondersi dietro false illusioni.

Leone. In amore è tempo di prendere delle decisioni. Se state temporeggiando su di un rapporto, forse è giunto il momento di rimediare e risolvere la situazione. Nel lavoro siete decisi.

Vergine. Buon momento per quanto riguarda le nuove conoscenze. I rapporti che durano da molto tempo, invece, potrebbero subire una piccola battuta d’arresto, ma nulla di estremamente preoccupante.

Previsioni 13 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il passato potrebbe tornare a bussare alla vostra porta e chiedervi il conto. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle cose di cui parlare, non dovete farvi andare bene le cose per forza.

Scorpione. Buon momento per l’amore. Ci sono novità all’orizzonte, soprattutto per chi è alla ricerca. Nel lavoro, invece, bisogna mettere a posto alcune cose, ma è necessario anche staccare un po’.

Sagittario. In amore è importante essere più flessibili. Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, invece, siete piuttosto estroversi. Nel lavoro bisogna riordinare un po’ di idee.

Capricorno. La giornata comincerà in maniera piuttosto intrigante. Cimentatevi in nuovi progetti, nuove relazioni e tutto quello che riesce a stimolare la vostra attenzione e curiosità.

Acquario. Non lasciate nulla al caso. Siete persone estremamente precise e meticolose, ma in certi casi è necessario lasciarsi andare un po’ di più. Interessanti risvolti in amore.

Pesci. Il periodo è positivo sia per l’amore sia per il lavoro. Ci sono delle opportunità, ma in certi casi voi non vi sentite predisposti. Lavorate prima su voi stessi e poi sulle situazioni esterne.