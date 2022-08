L’Oroscopo del 16 agosto 2022: Vergine sognatori, Pesci poco flessibili

Secondo l’oroscopo del 16 agosto, i nati sotto il segno del Toro devono mantenere la calma. I Sagittario, invece, possono lasciarsi andare a qualche tentazione

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Mettete da parte gli altri e pensate un po’ di più ai vostri bisogni. Ogni tanto è necessario agire in questo modo se non si vuole rischiare di impazzire. Ricordate che dovete amare in primis voi stessi e poi gli altri.

Toro. In questo momento avete un po’ troppi pensieri nella testa, pertanto, potrebbe risultare piuttosto difficile riuscire a fare tutto quello che dovete fare. L’oroscopo del 16 agosto vi invita a mantenere quanta più calma possibile.

Gemelli. In questo periodo potrebbe nascere qualche piccolo diverbio in ambito familiare. Cercate di mantenere la calma e capite che essere nervosi può capitare a tutti. Anche sul lavoro è importante mantenere la calma.

Cancro. L’altruismo che vi contraddistingue potrebbe essere facilmente scambiato per ingenuità. Per tale ragione, cercate di tenere gli occhi ben aperti e di valutare attentamente le persone da aiutare e quelle, invece, da allontanare.

Leone. Non bisogna eccedere. Nella vita è bene non accontentarsi, tuttavia, bisogna anche capire quali sono i limiti che non vanno superati. Dal punto di vista professionale bisogna essere più risoluti.

Vergine. Spesso tendete a fare un po’ di fatica a tenere i piedi ben saldi per terra. Siete dei sognatori, pertanto, l’impresa potrebbe essere piuttosto ardua. In certi casi, però, è assolutamente necessario essere razionali.

Oroscopo 16 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non prendetevi troppo sul serio. Talvolta è importante anche prendere le cose con la dovuta leggerezza. Fatevi meno problemi, sia per cose che riguardano voi, sia per quelle che riguardano gli altri.

Scorpione. l’oroscopo del 16 agosto vi invita a rilassarvi un po’ in compagnia delle persone care. Questo è stato un anno molto movimentato e la seconda metà che vi aspetta lo sarà forse di più, quindi, staccate la spina anche voi.

Sagittario. Essere misurati e attenti è una cosa importante e necessaria, ma talvolta è bello anche cedere a qualche tentazione. Concedetevi un piccolo strappo alla regola, qualunque esso sia, non si può vivere sempre inquadrati.

Capricorno. Ottime occasioni sul lavoro. Soprattutto i liberi professionisti potrebbero ricevere qualche interessante proposta lavorativa da prendere seriamente in considerazione. Valutate bene i pro e i contro.

Acquario. Giornata molto interessante. L’amore va a gonfie vele, mentre il lavoro necessita di qualche piccolo accorgimento. Ad ogni modo, nulla di irrisolvibile, quindi, cercate di godervi di più i momenti semplici senza farvi troppi problemi.

Pesci. In questo periodo riuscirete difficilmente ad adattarvi alle novità e ai cambiamenti, spessi se essi vanno ad incidere sulla vostra quotidianità. Ci sono delle cose che vanno cambiate e aggiornate, quindi, non siate troppo rigidi