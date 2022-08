Oroscopo 17 agosto 2022: Ariete novità sul lavoro, Bilancia sfatti

Secondo l’oroscopo del 17 agosto, i nati sotto il segno del Leone devono essere un po’ più inclini a seguire il cuore. I Sagittario, invece, vivranno degli alti e bassi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Novità in arrivo molto interessanti per i nati sotto questo segno. Se siete stanchi della solita routine, finalmente potrete vivere qualche sprazzo di diversità. Soprattutto dal punto di vista sentimentale tendete ad annoiarvi facilmente.

Toro. Siete sempre sul chi va là. Caratterialmente non riuscite a fidarvi molto delle persone, probabilmente a causa di quello che avete vissuto in passato. Ad ogni modo, cercate di essere un po’ più aperti, almeno con le persone care.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 17 agosto vi invitano ad essere un po’ più attenti ai bisogni e alle emozioni altrui. Spesso tendete a prendere troppo alla leggera certe situazioni, finendo per pagarne delle amare conseguenze.

Cancro. Non bisogna mai dare nulla per scontato, né persone, né tanto meno situazioni. Se vi dovesse capitare di farlo, cercate subito di ravvedervi e di rimediare al problema. Nel lavoro, invece, siete piuttosto deconcentrati.

Leone. Giornata di risposte per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se eravate in attesa di capire quale fosse la soluzione ad un rompicapo, essa potrebbe essere proprio sotto il vostro naso. Guardate con gli occhi de cuore.

Vergine. La giornata potrebbe iniziare in maniera fiacca. Verso il pomeriggio, però, ci sarà una ripresa. Probabilmente l’arrivo di una bella notizia dovrebbe farvi cambiare idea su molte cose. Siate ottimisti.

Previsioni 17 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica. Cercate di non prendere decisioni troppo affrettate e contate fino a 10 prima di rispondere in malo modo a qualcuno, specie se ci tenete parecchio.

Scorpione. lasciate che le cose capitino e vi scorrano addosso. Più tenterete a far girare la vita nel modo in cui volete e più vi renderete conto che questa è una cosa assolutamente impossibile da realizzare.

Sagittario. L’oroscopo del 17 agosto vede il vostro umore fare un po’ su e giù. Cercate di mantenere la calma e di non trarre subito conclusioni affrettate. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, ci vuole un po’ di cautela.

Capricorno. In amore vi sentite grati e fortunati. Non prendete decisioni troppo in fretta sul lavoro. Rimandate a settembre gli incontri più importanti. Poco alla volta vedrete che certi nodi verranno al pettine.

Acquario. Ci sono dei cambiamenti che vale la pena attuare e vivere. Dal punto di vista sentimentale è importante lasciarsi andare, ma capire quando sia il momento di fermarsi un attimo a riflettere.

Pesci. Buono il momento per concedervi una piccola pausa e qualche momento di relax. Sentite il bisogno di circondarvi dei vostri affetti più cari. Non siate intransigenti e allargate la vostra mente a nuove esperienze.