Ex corteggiatrice di Uomini e Donne denigra il GF Vip: ecco chi è e che ha detto

Il GF Vip è, ormai, alle porte, ma il cast del programma risulta ancora un’incognita. Molte sono le notizie inerenti i possibili concorrenti, quelli che desiderano cimentarsi in questa avventura e chi, invece, non lo farebbe mai. Tra gli esponenti di questa seconda categoria c’è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

In queste ore, la ragazza in questione ha risposto alle domande di alcuni fan ed ha svelato se desidererebbe cimentarsi in questa avventura, oppure no. Ebbene, la sua risposta è stata alquanto lapidaria. Vediamo cosa ha detto e, soprattutto, chi è la protagonista.

GF Vip: ecco chi è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che lo “rifiuta”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Natalia Paragoni, ha risposto a delle domande dei fan riferite anche al GF Vip. Nello specifico, un utente le ha chiesto di svelare se accetterebbe mai di cimentarsi in questo genere di avventura oppure no. A tale quesito, la risposta della fidanzata di Andrea Zelletta è stata immediata. La giovane ha detto di non aver mai avuto questo genere di ambizione.

Proprio per tale ragione, non si è mai sottoposta ad alcun tipo di provino legato ai reality show. I toni adoperati dalla ragazza sono stati alquanto netti e decisi, al punto da sembrare quasi saturi di critiche nei confronti di chi, invece, decide di prendervi parte. Come se non bastasse, poi, la ragazza ha anche aggiunto che, attualmente, i suoi progetti di vita sono ben altri, pertanto, non ha nessuna intenzione o voglia di partecipare ad un programma del genere. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo di Natalia Paragoni

Insomma, a quanto pare non vedremo mai l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nella casa del GF Vip. Anche quando vi prese parte il suo fidanzato Andrea Zelletta, Natalia provò a rimanere sempre in sordina. La giovane non apparve tanto, se non in casi strettamente necessari, in quanto non è particolarmente avvezza al mondo della televisione. Di recente la giovane ha avuto anche un duro sfogo con i fan in cui ha svelato un suo grande disagio.

Natalia, infatti, ha ammesso che spesso nel suo lavoro, che la vede esposta costantemente sui social e alla mercé dell’opinione pubblica, vive il malessere della troppa competizione. Questo, in più occasioni, la butta a terra. Ad ogni modo, tutte le volte riesce a rialzarsi grazie al supporto delle persone care, soprattutto grazie all’amore del suo compagno Andrea Zelletta.