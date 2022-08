Teresa Langella sommersa dalle critiche: “Venivi da una stalla” bufera sull’ex di Uomini e Donne (FOTO)

In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella, è stata sommersa dalle critiche. La ragazza è molto attiva sui social, in cui condivide molte foto e video inerenti la sua routine e la vita quotidiana.

Alcune ore fa, però, ha deciso di mostrare alcuni ricordi legati alla sua infanzia, come il filmino della sua prima Comunione. Diversi utenti, infatti, hanno rilasciato dei commenti alquanto velenosi. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Ecco le critiche rivolte a Teresa Langella

L’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella è stata invasa dalle critiche. La giovane ha pubblicato un video sui social in cui ha mostrato alcuni estratti del video della sua prima Comunione. Nelle clip in questione è inquadrata la sua famiglia, tra cui genitori e parenti. Alcuni utenti, però, hanno approfittato di questa esternazione emotiva da parte della giovane per colpirla e ferirla.

In particolare, una persona ci ha tenuto ad evidenziare il fatto che la giovane provenisse dalle stalle e, grazie all’esperienza a Uomini e Donne, adesso fosse finita sulle stelle. Dinanzi questo commento, Teresa non ha potuto fare a meno di replicare. La ragazza, infatti, ha chiesto a quali stalle facesse riferimento l’utente in questione. Quest’ultimo, inoltre, dovrebbe mostrare anche un po’ di rispetto in più per quelle persone che hanno realmente vissuto situazioni disagianti in famiglia. (Continua dopo la foto)

La replica dell’ex tronista di Uomini e Donne e i suoi traguardi

Teresa Langella, poi, ha voluto rispondere alle critiche sfoderando uno dei suoi soliti sorrisi. L’ex tronista di Uomini e Donne ci ha tenuto a puntualizzare il fatto di essere particolarmente grata alla sua famiglia per tutto quello che le hanno permesso. I suoi genitori, infatti, sono stati i suoi primi sostenitori e l’hanno supportata per tutto il percorso di crescita professionale.

Poco alla volta, infatti, Teresa è riuscita a realizzarsi professionalmente. Dopo Uomini e Donne, infatti, è stata conosciuta come cantante e non solo. La giovane è stata speaker radiofonica e attualmente, ha coronato un suo grande sogno, ovvero, quello di lanciare un suo brand di moda insieme al suo compagno. Proprio come riconoscimento alla sua famiglia, Teresa ha deciso di inglobare tra i soci anche suo padre, che non ha mai smesso di credere in lei e nel suo potenziale. Al momento, dunque, le critiche non la scalfiscono minimamente.