Uomini e Donne spoiler prime registrazioni: quando saranno e cosa succederà

Manca ormai pochissimo all’inizio di Uomini e Donne e in queste ore sono trapelati degli spoiler in merito alle prime registrazioni. Il programma di Maria De Filippi riaprirà i battenti su Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre.

Essendo un talk show registrato, però, le riprese verranno effettuate qualche settimana prima. Stando a quanto trapelato sui social, pare che i membri del cast torneranno negli studi Elios molto presto. Vediamo tutto quello che è emerso.

Ecco quando riprendono le prime registrazioni di Uomini e Donne e chi ci sarà

In queste ore sono trapelati degli spoiler in merito alle prime registrazioni di Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web, pare proprio che la redazione del programma e tutti gli esponenti del parterre torneranno in studio per effettuare le prime riprese nel periodo che va dal 28 al 31. Molto probabilmente, verranno effettuate due registrazioni in due giorni consecutivi.

Per quanto riguarda gli esponenti del parterre presenti in studio, sappiamo che torneranno la maggior parte dei vecchi esponenti. Dopo alcune incertezze in merito alla possibile dipartita di Biagio dal parterre degli uomini, in questi giorni è trapelata la notizia secondo cui il napoletano tornerà ad essere in studio. Per quanto riguarda le donne, invece, ci saranno sicuramente Gemma Galgani, Ida Platano, Pinuccia e tante altre donne che hanno animato la scorsa edizione del programma.

Spoiler sui primi giorni di riprese

Stando a quanto emerso dagli spoiler sulle prime registrazioni di Uomini e Donne, pare proprio che si comincerà con il botto. Al centro dell’attenzione, infatti, dovrebbero esserci Ida Platano e Gemma Galgani, le quali racconteranno come hanno trascorso le vacanze estive. Ricordiamo che le due donne sono entrambe single e in questi giorni di agosto hanno ritagliato un po’ di tempo per vedersi e trascorrere del tempo insieme. Inoltre, nella prima puntata dovrebbe esserci anche un confronto tra Ida e Riccardo.

I due si sono lasciati in malo modo lo scorso maggio, pertanto, è probabile che abbiano ancora delle cose da dirsi. In merito al trono classico, invece, anche quest’anno ci sarà il mix tra i due troni. Durante le prime puntate, poi, verranno presentati quattro tronisti, due maschi e due femmine, tutti sconosciuti dal pubblico di Canale 5. In corso d’opera, però, potrebbero esserci dei nuovi arrivi caratterizzati da vecchie conoscenze della trasmissione.