Tronisti Uomini e Donne, quest’anno potrebbero essere eletti: ecco in che modo e da chi

Grandi novità in arrivo per quanto riguarda i nuovi tronisti di Uomini e Donne. In queste ore sono trapelate delle notizie alquanto interessanti che riguardano la modalità attraverso la quale potrebbero essere designati i nuovi protagonisti del trono classico.

Pare, infatti, che Maria De Filippi abbia pensato ad un modo per “eleggere” uno dei futuri tronisti del programma. Il tutto dovrebbe avvenire con la collaborazione dei membri del trono over. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Ecco la grande novità sui tronisti di Uomini e Donne

Una volta appurato che manca pochissimo alla ripartenza delle registrazioni di Uomini e Donne, le quali cominceranno alla fine della prossima settimana, resta da chiarire il capitolo tronisti. Stando a quanto emerso di recente, pare che saliranno sul trono quattro persone, due maschi e due femmine. Tutti dovrebbero essere personaggi novizi nel mondo della televisione. Ad ogni modo, uno di loro dovrebbe essere eletto in un modo un po’ particolare.

Nello specifico, pare che durante le prime registrazioni della trasmissione ci sarà la presentazione di tre ragazzi, i quali saranno i tronisti designati dalla redazione del programma. Successivamente, poi, ci saranno due candidati, i quali si presenteranno e affideranno il loro destino nelle mani degli esponenti del trono over. La schiera di maschi e quella di femmine, quindi, si troveranno a votare il loro preferito, o la loro preferita.

Sempre più interazione tra trono classico e over

Al termine della votazione, poi, si saprà chi sarà il pretendente più votato, che potrà aggiungersi alla schiera di tronisti di Uomini e Donne. Questo nuovo metodo, dunque, dovrebbe servire a movimentare un po’ di più la situazione e ad apportare quella ventata di novità che Maria De Filippi tanto desidera nelle sue trasmissioni. Ad ogni modo, almeno per il momento non si ha la certezza assoluta di questo.

Per sapere se tutto ciò si verificherà davvero è necessario aspettare l’inizio delle registrazioni. Al momento sono trapelate pochissime informazioni in merito ai possibili tronisti della nuova stagione. Ciò che si sa è che la conduttrice ha deciso, ancora una volta, di dare l’opportunità di farsi conoscere a persone che non fanno già parte del mondo dello spettacolo. Questo ha un po’ deluso le aspettative di molti fan, i quali si aspettavano la presenza di almeno un volto già popolare.