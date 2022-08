Crisi tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, finalmente parla lui: ecco cosa è successo

Sono settimane, ormai, che non si sta facendo altro che parlare della possibile crisi tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. I due ex protagonisti di Uomini e Donne è da un po’ di tempo che assumono comportamenti bizzarri sui social.

La coppia appare pochissime volte in reciproca compagnia e questo ha contribuito a generare un bel po’ di sospetti. Ad ogni modo, dopo tanti rumor, adesso è finalmente arrivata una risposta da parte dei diretti interessati. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato in maniera piuttosto dettagliata cosa sia successo.

L’ennesima stoccata tra Francesca ed Eugenio

A quanto pare, la crisi tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo è assolutamente vera. I due hanno cominciato a comportarsi in maniera ambigua un po’ di tempo fa e i fan più attenti subito si sono resi conto che qualcosa non andasse. Dopo i primi pettegolezzi a riguardo, però, sembrava essere tornato il sereno tra loro, in quanto sono apparsi nuovamente in reciproca compagnia, insieme ai loro figli.

In queste ore, però, sono emersi altri aggiornamenti. I fan hanno notato che i due conducono vite del tutto separare. Lui è solito uscire tutte le sere per fare delle serate, mentre lei è in giro con le amiche a divertisti. Inoltre, a scatenare il caos è stata una frase pubblicata da Eugenio in cui ha alluso al fatto di essere giunto ad un punto di saturazione definitiva e adesso deve pensare un po’ a sé.

Colombo rompe il silenzio sulla crisi con la Del Taglia

Dopo aver lanciato l’ennesima frecciatina, dunque, è stato doveroso un chiarimento. Eugenio Colombo, infatti, ha confermato la crisi con Francesca Del Taglia. I due stanno vivendo un momento estremamente delicato. I motivi celati dietro il loro allontanamento sembrano essere tutti da ricongiungere a Francesca. Stando a quanto rivelato da Eugenio, infatti, è la donna a non nutrire più lo stesso sentimento nei confronti del marito.

Questo, dunque, ha spinto la coppia a prendersi una pausa di riflessione. In questo periodo delicato, però, stanno provando a ricostruire i pezzi del loro rapporto, specie perché hanno dei figli da tutelare. Per adesso stanno cercando di fare chiarezza nelle loro menti e nei loro cuori per capire se ci siano le condizioni per andare avanti, oppure se sia giunta l’ora di chiudere tutto definitivamente.