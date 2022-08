Oroscopo 18 agosto 2022: Toro indecisi, Scorpione verso una conquista

Secondo l’oroscopo del 18 agosto, i Capricorno devono essere un po’ più pazienti. I nati sotto il segno dei Gemelli, invece, devono pensare un po’ di più al futuro

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ottimo momento per le emozioni. Gli ultimi giorni potrebbero essere stati un po’ contraddittori per alcuni, ma adesso è giunto il tempo di darsi da fare e di rimettersi in carreggiata. Non vi arrendete al primo no.

Toro. Siete piuttosto indecisi soprattutto dal punto di vista sentimentale. Forse vi siete pentiti di una scelta fatta, pertanto, potrebbe essere necessario aggiustare un po’ il tiro. Sul lavoro dovete essere concentrati.

Gemelli. Presto si ritornerà alla routine, pertanto, è giunto il momento di cominciare a fare qualche progetto per il futuro. L’Oroscopo del 18 agosto vi invita ad essere particolarmente intraprendenti.

Cancro. Le stelle vi invitano a mantenere la calma. Non siate troppo frettolosi e cercate di dare tempo al tempo. Ci sono delle cose da rivedere dal punto di vista professionale, forse dalla fretta avete trascurato qualche dettaglio importante.

Leone. Non è mai troppo tardi per cambiare idea e per rimettersi nella giusta carreggiata. Non abbiate vergogna nel riconoscere i vostri limiti e i vostri momenti di cedimento. Dal punto di vista professionale bisogna essere audaci.

Vergine. Giornata di alti e bassi dal punto di vista delle emozioni. Oggi vi sentite un po’ confusi, pertanto, c’è il rischio di commettere qualche errore. Dal punto di vista professionale, invece, qualcuno vi sta dando del filo da torcere.

Previsioni 18 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle preannunciano l’inizio di un momento ricco di avventure per voi. Cercate di dare il giusto peso alle cose, in modo da non soffermarvi sulle cose futili. In amore bisogna scendere a qualche compromesso.

Scorpione. Ci sono soddisfazioni che arrivano dopo tanto tempo, tuttavia, sarà ancora più piacevole gustarle. In amore vi sentite abbastanza sicuri, tuttavia, è il caso di non dare mai nulla per scontato nella vita.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 18 agosto denotano un inizio giornata all’insegna dell’avventura. Ci sono volte nella vita in cui ci si sveglia e non si sa come si concluderà la giornata, ebbene, oggi accadrà proprio questo.

Capricorno. Tra oggi e domani potrebbe esserci qualche piccolo diverbio in amore. Ad ogni modo, non temete, in quanto la situazione andrà a migliorare già dai prossimi giorni. Cercate di essere pazienti.

Acquario. Ci sono momenti nella vita in cui è necessario prendere le redini in mano e andare avanti per la vostra strada. Non voltatevi indietro e, soprattutto, non chiedetevi se state facendo la cosa giusta se siete felici.

Pesci. La felicità è fatta di piccoli momenti, pertanto, cercate di goderli poco alla volta. Dal punto di vista sentimentale ci sono dei cambiamenti all’orizzonte. Se non siete più convinti della strada intrapresa, non abbiate paura di cambiare.