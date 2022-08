Festival di Sanremo 2023: ecco i primi nomi dei possibili cantanti in gara

Grande fermento anche dietro l’organizzazione della prossima edizione del Festival di Sanremo 2023. In queste ore sono spuntati i primi nomi dei possibili concorrenti che prenderanno parte alla kermesse.

A dare delle interessanti indiscrezioni a riguardo è stato il magazine di Alfonso Signorini. Sull’ultimo numero del settimanale Chi, infatti, sono stati pubblicati i primi possibili cantanti della competizione canora del prossimo anno. Vediamo di chi si tratta e tutto quello che è emerso.

Ecco chi sono i primi possibili concorrenti in gara del Festival di Sanremo 2023

Amadeus sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2023, tale notizia era già stata resa ufficiale un po’ di tempo fa. In questo periodo, il presentatore si sta godendo un po’ le vacanze in compagnia di sua moglie e della sua famiglia. Ad ogni modo, tra un momento di relax e l’altro, il protagonista sta anche trovando il tempo di cimentarsi nel suo lavoro, che in questo momento prevede l’ascolto dei brani dei candidati per la competizione canora del prossimo anno.

Il conduttore ha ascoltato davvero molte canzoni e, a quanto pare, sembra propendere per alcuni cantanti in particolare. Nello specifico, nella prossima edizione del Festival di Sanremo potrebbero tornare sul palco del teatro Ariston Annalisa, Tananai e Rocco Hunt. Tra i grandi ritorni, però, spunta il nome di Al Bano. Quest’ultimo potrebbe essere tra i concorrenti del programma di Rai 1 dopo diversi anni di assenza.

Torna anche Fedez, ma in un ruolo diverso

Ad ogni modo, in queste ore sono trapelate anche altre novità che riguardano il Festival di Sanremo 2023. Nello specifico, pare che nel teatro possa esserci anche Fedez. Contrariamente a quanto si possa immaginare, però, il cantante non dovrebbe essere tra i concorrenti in gara. La sua presenza sembra sia legata al ruolo che sua moglie Chiara Ferragni avrà durante la prossima edizione del Festival.

Ricordiamo, infatti, che Chiara sarà una co-conduttrice di Amadeus, pertanto, affiancherà il conduttore nel suo lavoro in alcune puntate. Al momento non si sa quanti saranno i concorrenti in gara né, tanto meno, quali sono gli altri nomi. In merito alle date di messa in onda, invece, salvo variazioni dell’ultimo momento, esse sono: da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno dei cambiamenti o delle ulteriori novità a riguardo.