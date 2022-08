Malore per Francesca Del Taglia nella notte, il racconto: “Ero paralizzata”

Francesca Del Taglia ha avuto un malore in queste ore. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata alla ribalta nel mondo del gossip in questo periodo a causa della crisi che sta attraversando con suo marito Eugenio Colombo.

I due hanno confermato di non trovarsi in un periodo propriamente florido. Se lui, dal canto suo, è entrato un po’ più nel merito della faccenda, lei ha sempre provato a tenersi sul vago. Ad ogni modo, in queste ore ha dato luogo ad uno sfogo inaspettato.

Il malore di Francesca: cosa è successo

Alcune ore fa, Francesca Del Taglia si è sfogata con i suoi fan di Instagram ed ha raccontato di aver avuto un malore durante la notte appena trascorsa. La donna non sta attraversando un periodo particolarmente sereno, in quanto è in crisi con il marito e le preoccupazioni sono chiaramente moltissime. Ricordiamo, infatti, che i due coniugi hanno anche dei figli piccoli da tutelare da tutto questo gossip.

In ogni caso, in queste ore la giovane ha spiegato di essere stata malissimo stanotte. La protagonista ha raccontato ai suoi follower di essere stata vittima di una paralisi del sonno. Nello specifico, si tratta di un fenomeno secondo il quale il proprio corpo sta dormendo, quindi è paralizzato, ma il cervello è sveglio. Questo, chiaramente, genera degli stati di impotenza e di angoscia estremamente elevati.

Le possibili cause del malessere della Del Taglia

Attraverso le sue Instagram Stories, Francesca Del Taglia ha raccontato i dettagli del suo malore ed ha ammesso di aver provato delle sensazioni davvero orribili. Per diverso tempo, infatti, ha provato a muovere gli arti, ma non è riuscita a generare nessun movimento. La notte, così, è passata in maniera quasi insonne. All’indomani mattina, poi, Francesca si è dedicata a sbrigare alcune faccende e commissioni che non ha potuto sbrigare prima.

Al momento non sono chiare le cause di questo malore, tuttavia, è probabile che il tutto sia stato causato dal forte stress che sta provando in questi giorni. Francesca ed Eugenio, infatti, non stanno vivendo un momento facile in quanto sembra che lei non nutra più lo stesso sentimento che l’ha unita al suo compagno, divenuto poi suo marito. Adesso i due stanno provando a capire se il rapporto può essere ricucito. Non ci resta che attendere per saperne di più.