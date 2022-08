Fabrizio Corona umilia Gabriel Garko: “Vecchia rifatta” ecco perché

Fabrizio Corona ha recentemente rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha fatto delle confessioni molto singolari sulla sua vita ed ha tirato in ballo anche Gabriel Garko. L’ex re dei paparazzi ha ammesso di essere ricorso alla chirurgia estetica per ringiovanire un po’ il suo viso.

In seguito, poi, ha parlato del buon uso, a suo avviso, del bisturi, onde evitare di fare la fine di certi personaggi. Proprio in questo frangente è stato tirato in ballo Gabriel Garko. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

L’attacco di Fabrizio Corona a Gabriel Garko

In queste ore, Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua vita ed ha lanciato una stoccata a Gabriel Garko. Il protagonista si accinge a spegnere 50 candeline e, per l’occasione, ha deciso di farsi qualche ritocchino al viso. Nello specifico, ha confermato di essere ricorso alla blefaroplastica. Si tratta di un intervento alle palpebre che ha lo scopo di eliminare lo sguardo cadente e di distendere maggiormente quell’area del viso.

A tal riguardo, Corona ha ammesso che è importante prendersi cura di sé, anche con il bisturi se necessario. La cosa da tenere sempre a mente, però, è di non esagerare. Il rischio, infatti, è quello di farsi prendere la mano e di trasformarsi in vecchie rifatte proprio come Gabriel. Fabrizio ha definito l’attore un uomo bellissimo che, tuttavia, non si è reso conto ed ha esagerato con i ritocchini estetici, fino ad arrivare ad assumere sembianze discutibili.

Matrimonio tra Fabrizio e Sara? Le ultime novità

Le parole di Fabrizio Corona contro Gabriel Garko sono state estremamente pungenti. Al momento, però, l’attore non è intervenuto per replicare a tono al suo interlocutore virtuale. Non resta che attendere per vedere se lo farà. Intanto, nel corso dell’intervista, l’ex paparazzo ha fatto anche altre confessioni. Corona sta vivendo una relazione sentimentale con Sara Barbieri. Il legame tra i due sembra essere molto forte, al punto da pensare addirittura ad un matrimonio.

Non molto tempo fa è trapelata la notizia secondo cui i due potessero convolare a nozze molto presto. In effetti Fabrizio ha ammesso che questo attualmente è un loro progetto. Ad ogni modo, ad oggi non ha saputo dare informazioni più precise a riguardo. La cosa certa è che i due sembra fatti l’uno per l’altra. Ognuno ha i suoi fantasmi che, grazie anche all’altro, cerca di combattere giorno dopo giorno.