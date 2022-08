Nicole Mazzocato ha partorito, ma dopo il parto c’è stato un problema: ecco cosa è successo

Il 14 agosto, Nicole Mazzocato ha partorito, dando alla luce il suo primogenito Paolo. A distanza di qualche giorno dal lieto evento, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha portato alla luce un problema che si è verificato subito dopo il parto.

Nello specifico, la ragazza ha ammesso di aver vissuto dei momenti complicati, che l’hanno portata a trascorrere delle notti totalmente insonni. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e come stanno adesso lei e il bambino.

I racconti sul parto di Nicole Mazzocato

Dopo la compagna di Fabio Colloricchio, anche Nicole Mazzocato ha partorito. La giovane ha dato il lieto annuncio a tutti i suoi fan mediante un post su Instagram, in cui ha svelato data e ora del lieto evento. Il piccolo Paolo Anastasio è venuto alla luce domenica 14 agosto alle ore 15:22. I fan, chiaramente, sono accorsi al di sotto del post in questione per fare le loro congratulazioni alla giovane e al suo compagno per questa splendida notizia.

Ad ogni modo, come è normale che sia, subito dopo il parto, Nicole è sparita dai social, dedicandosi completamente a suo figlio e a godersi questo momento molto intenso e ricco di emozioni contrastanti. A distanza di un po’ di giorni, però, ha deciso di tornare dai suoi fan raccontando cosa sia successo in questo periodo. La protagonista ha detto che, purtroppo, si è verificato un problema legato all’allattamento.

Dopo aver partorito, ecco il problema che si è presentato per Nicole

Nicole Mazzocato ha svelato che dopo aver partorito ha manifestato la volontà di allattare il suo piccolo. Purtroppo, però, almeno per il momento il suo seno non produce abbastanza latte, pertanto, il neonato si sta mostrando particolarmente sofferente e affamato. La prima notte, infatti, è stata un completo disastro. Nicole ha svelato di averla passata completamente in bianco, con il suo piccolo tra le braccia nella speranza che riuscisse a nutrirsi.

Ad un certo punto, però, è stato necessario provvedere con un’aggiunta, onde evitare che il piccolo patisse troppo. Malgrado questo, però, la Mazzocato ha ammesso di non avere nessuna intenzione di arrendersi. Continuerà a provare fino a quando non riuscirà nel suo intento. Il suo compagno, chiaramente, le è vicino in ogni momento in questa fase così delicata ed emozionante. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere come evolverà la situazione.