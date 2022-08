Oroscopo 19 agosto 2022: Gemelli logorroici, Sagittario sensibili

Secondo l’oroscopo del giorno 19 agosto, i nati sotto il segno della Vergine devono prepararsi ad un passo importante. I Cancro, invece, farebbero bene ad accettare dei cambiamenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Quello che non vi uccide vi fortifica, ricordatelo sempre. Andate avanti per la vostra strada e non smettete mai di inseguire i vostri sogni e i vostri obiettivi. Nessuno può dirvi cosa potete o non potete fare.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 19 agosto vi invitano a non essere troppo severi con voi stessi. Se avete commesso degli errori, forse è il caso di rimediare, ma senza darsi troppe colpe. In amore c’è un momento di ripresa.

Gemelli. Siete piuttosto prolissi. Ad ogni modo, cercate di non perdervi troppo in chiacchiere e soffermatevi un po’ di più sulle cose concrete e sui fatti. Dal punto di vista professionale è importante allargare gli orizzonti.

Cancro. Aprite le braccia alle nuove esperienze. Accogliete il cambiamento e custoditelo. Esso non è una cosa negativa, anzi, in molti casi rappresenta un fattore decisamente importante nella vita di ciascuno di noi.

Leone. Forse siete un po’ troppo egocentrici in questo periodo, meglio volare un po’ più basso. Il rischio, infatti, potrebbe essere quello di inimicarsi le persone che vi circondano, in quanto potrebbero finire per non apprezzare il vostro comportamento.

Vergine. Tra oggi e domani ci saranno dei cambiamenti in arrivo, nella vostra vita sta per iniziare qualcosa di inaspettato, pertanto, siate pronti a tutto. Se state pensando di fare un passo importante, questo è il momento giusto.

Previsioni 19 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono momenti nella vita in cui bisogna trarre le somme e capire dove si è arrivati. Ebbene, questo è uno di quei momenti, quindi, non abbiate paura di aprire anche quelle porte che gelosamente vi ostinate a tenere chiuse.

Scorpione. l’oroscopo del giorno 19 settembre vi invita ad essere un po’ più leggeri. Spesso tendete a farvi troppi problemi e a progettare cose senza badare al presente. Così facendo, però, c’è il rischio di perdersi delle cose importanti.

Sagittario. I sentimenti sono fatti per essere provati appieno. Non vi nascondete dietro un dito e cercate di ascoltare un po’ di più quello che vi dice il vostro cuore. In amore ci sono delle novità sotto più punti di vista.

Capricorno. Qualche spesa imprevista potrebbe scombussolare un po’ le vostre finanze. Ad ogni modo, non temete, cercate di non farvi prendere dal panico. Da settembre potrete cominciare a respirare un po’ di più.

Acquario. In amore ci sono dei nodi che pian piano verranno al pettine. Non vi lasciate condizionare da quello che dicono o pensano gli altri e aprite la vostra mente a nuove avventure. Buon momento per i rapporti di coppia stabili.

Pesci. Il lavoro potrebbe darvi qualche preoccupazione. Ad ogni modo, adesso non è il momento di pensare a risolvere troppe faccende. Staccate la spina e rimandate a settembre le cose più incresciose e burocratiche.