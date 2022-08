Chiara Nasti gravidanza a rischio per colpa sua? Ecco cosa sta succedendo in queste ore

In queste ore, Chiara Nasti è finita nuovamente al centro della bufera in quanto alcuni utenti l’hanno accusata di mettere a rischio la sua gravidanza. Nello specifico, alcune persone ritengono che lo stile di vita e alcuni atteggiamenti che sta assumendo la giovane potrebbero compromettere la salute del piccolo che porta in grembo.

La cosa, chiaramente, è subito arrivata all’occhio e alle orecchie della diretta interessata, la quale non ha esitato a fare chiarezza sulla faccenda. Vediamo, dunque, tutto quello che sta succedendo.

Ecco perché la gravidanza di Chiara potrebbe essere a rischio

Non è affatto la prima volta che Chiara Nasti viene criticata per il modo in cui gestisce la sua gravidanza, ma adesso alcuni hanno parlato addirittura di rischio per il bambino. Tutto è cominciato nel momento in cui la giovane ha deciso di riprendere i suoi allenamenti. Attraverso il suo account Instagram, infatti, la protagonista ha deciso di mostrare anche alcuni degli esercizi che sta facendo grazie al supporto di un personal trainer.

Non mancano esercizi per le gambe, per le braccia e per i glutei. Ad ogni modo, considerando le temperature molto elevate e l’avanzamento del suo stato interessante, in molti credono che la ragazza stia esagerando. Diversi utenti, infatti, l’hanno contattata in privato esortandola a prestare un po’ di attenzione in più poiché, continuando con il suo stile di vita, potrebbe creare dei problemi.

La Nasti svela come stanno davvero le cose

Alla luce di queste insinuazioni sorge spontanea una domanda: la gravidanza di Chiara Nasti è davvero a rischio? La giovane ha deciso di rispondere in maniera piuttosto sibillina. In particolare, la ragazza ha detto di essere stufa di tutte queste critiche e questi commenti inutili e privi di senso. In seguito, poi, ha aggiunto anche altro. Chiara ha specificato che, prima di effettuare qualunque tipo di allenamento, ha consultato il suo ginecologo, il quale le ha dato via libera.

Per tale ragione, tutto ciò che fa lo fa in maniera consapevole e cosciente. Alcuni utenti, a suo avviso, sono solamente invidiosi del fatto che lei, così come altre donne, voglia tenersi in forma anche in un momento della vita dove si tende ad aumentare di peso e a trascurare un po’ l’aspetto fisico. Gli hater, dunque, farebbero bene ad arare un po’ di più il proprio campo invece che guardare e criticare sempre gli altri.