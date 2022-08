Uomini e Donne opinionisti: ex del programma si candida, ma riceve due di picche

Le registrazioni di Uomini e Donne riprenderanno la prossima settimana e il pubblico è già in fermento per scoprire quali saranno le novità e cosa accadrà. In queste ore sono trapelate delle indiscrezioni sul web che riguardano gli opinionisti.

Per diverso tempo si è parlato della possibile dipartita di Gianni Sperti dal programma di Canale 5, tuttavia, tutte le indiscrezioni sono state successivamente smentite. In queste ore, però, un’ex protagonista della trasmissione si è candidata per questo ruolo. Vediamo di chi si tratta.

Ecco chi vorrebbe il pubblico tra gli opinionisti di Uomini e Donne

Gli opinionisti di Uomini e Donne sono spesso “invidiati” dal pubblico da casa. Avere la possibilità di partecipare alle puntate del dating show pomeridiano potendo anche commentare quello che accade, appare per molti come un privilegio. Ad ogni modo, per svolgere questo incarico è necessario avere una personalità spiccata e riuscire a fare interventi utili e pungenti.

Ebbene, molti telespettatori vedono in un’ex protagonista del programma il personaggio perfetto per ricoprire questo ruolo. La persona in questione è Karina Cascella, che in passato si è già trovata a fare l’opinionista del talk show. La donna ha aperto una box di domande in cui ha risposto alle curiosità dei fan. Alcuni le hanno chiesto di svelare se sia vero che presto tornerà nel programma nel ruolo che maggiormente le compete. Lei non ha esitato a rispondere.

Ennesimo due di picche per Karina Cascella

Karina Cascella ha svelato che, almeno per il momento, lei non rientrerà tra gli opinionisti di Uomini e Donne. Tuttavia, nel caso in cui le si dovesse presentare l’occasione, lei correrebbe di corsa in quanto è un ruolo che ha sempre amato fare. Questa non è la prima volta in cui l’influencer svela di avere un debole per il programma e chiede, in maniera alquanto velata, a Maria De Filippi di darle un’altra chance.

Ad ogni modo, nonostante le numerose frecciatine, Queen Mery non sembra affatto intenzionata a modificare il suo staff al momento, almeno per quanto riguarda gli opinionisti. Per l’ennesima volta, dunque, Karina è come se avesse ricevuto un nuovo due di picche. In ogni caso, a prescindere dal fatto che la donna possa essere simpatica o meno, il ruolo di commentatrice è sicuramente quello che maggiormente le si addice in televisione. Vedremo se le verrà data questa opportunità.