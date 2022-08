Oroscopo 20 agosto 2022: Cancro e Capricorno verso delle novità

Le previsioni dell’oroscopo del 20 agosto 2022 esortano i nati sotto il segno della Vergine ad essere un po’ più razionali e meno istintivi. I Sagittario, invece, devono prepararsi a un cambiamento.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata produttiva per quanto riguarda il lavoro. In ambito sentimentale, invece, è bene badare bene a ciò che direte o farete nei prossimi giorni. La tensione potrebbe tagliarsi con un coltello.

Toro. Giornata piena di impegni, pertanto, cercate di gestire tutto al meglio pianificando le cose da fare. In amore, invece, vivete di più alla giornata. Inoltre, una persona a voi cara potrebbe farvi una sorpresa.

Gemelli. Novità in arrivo in ambito lavorativo. Chi sta pensando di cambiare attività o e alla ricerca di un nuovo impiego, potrebbe ricevere delle belle sorprese. L’oroscopo del 20 agosto 2022 vi invita ad osare.

Cancro. I nati sotto questo segno stanno lavorando a grandi progetti. Per poter godere dei frutti, però, sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo. Cercate di non essere troppo frettolosi e non trascurate i vostri affetti.

Leone. Non siate troppo intransigenti. In amore tendete a vedere sempre tutto o bianco o nero, trascurando il fatto che esistono una miriade di sfumature da prendere in considerazione.

Vergine. Siete persone estremamente predisposte a fidarvi del prossimo e questo potrebbe spesso causarvi dei problemi. Cercate di mantenere la calma e di evitare di commettere delle decisioni dettate troppo dall’istinto.

Previsioni 20 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle vi invitano a mantenere la calma. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma è necessario che acquisiate in primis voi stessi nozioni nuove. Spesso tendete a soffermarvi un po’ troppo sul passato e questo potrebbe essere limitante.

Scorpione. In amore è necessario essere in due. Le relazioni unilaterali non portano da nessuna parte. Se state attraversando un momento complicato sotto questo punto di vista, cercate di metterci un punto il prima possibile.

Sagittario. l’oroscopo del 20 agosto invita i nati sotto questo segno a prepararsi ad un cambiamento. Ci sono delle situazioni molto interessanti che potrebbero regalarvi delle belle soddisfazioni, siate più aperti.

Capricorno. Soprattutto dal punto di vista professionale vi accingete a vivere un momento caratterizzato da tante soddisfazioni. La fatica che avete impiegato fino a questo momento vi sarà riconosciuta. In amore siete un po’ tesi.

Acquario. Le previsioni dell’oroscopo di oggi denotano una bella giornata sul fronte felle emozioni. In ambito professionale, invece, dovete allontanarvi un po’ da tutto e tutti in modo da ricaricarvi al meglio.

Pesci. Presto ci saranno buoni risvolti per quanto riguarda le finanze. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e di non farvi abbindolare dalle chiacchiere. La fiducia va misurata con il contagocce in questo periodo.