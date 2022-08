Oroscopo 22 agosto 2022: Vergine confusi, Pesci troppo istintivi

Secondo l’oroscopo del 22 agosto, i Cancro devono prendersi un momento per sé e per le persone care. Gli Scorpione, invece, vivranno dei momenti molto favorevoli per quanto riguarda le relazioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete stati un po’ distratti nell’ultimo periodo, soprattutto dal punto di vista professionale. Questo potrebbe aver portato alla nascita di qualche piccola discussione inattesa. Occhi aperti in amore, ci sono novità.

Toro. Tra oggi e domani potreste ricevere qualche bella sorpresa in amore. Non smettete mai di osare e di inseguire i vostri sogni. Poco alla volta vedrete che riuscirete a realizzare tutto quello che avevate in mente.

Gemelli. Meglio non essere troppo litigiosi. Tra oggi e domani potrebbe nascere qualche polemica di troppo in amore. Cercate di arginarla sul nascere in modo da evitare di incappare in spiacevoli discussioni.

Cancro. Giornata molto interessante sul fronte dei sentimenti. L’oroscopo del 22 agosto vi invita a prendervi una piccola pausa da tutto e tutti in modo da dedicarvi, per un po’ di tempo, solo alle cose che contano davvero.

Leone. Cercate di badare meno a quello che dicono o pensano gli altri. Talvolta tendete a fare le cose pensando a ciò che potrebbero pensare le persone che vi circondano. Questo, però, vi rende meno liberi.

Vergine. Siete un po’ confusi, ci sono delle cose da mettere a posto, sia per quanto riguarda la sfera professionale sia sentimentale. Soprattutto la prima potrebbe essere particolarmente in subbuglio in questo periodo.

Previsioni 22 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. L nati sotto questo segno devono essere meno polemici. In amore potrebbe nascere qualche discussione dovuta proprio a questo aspetto. Nel lavoro, invece, anche per voi è giunto il momento di staccare un po’ la spina.

Scorpione. Interessanti risvolti dal punto di vista interpersonale. La vita vi invita ad essere un po’ più risoluti. L’oroscopo del 22 agosto denota un quadro astrale piuttosto positivo, soprattutto per la sfera sentimentale.

Sagittario. ci sono cose che devono andare necessariamente in un determinato modo. L’Oroscopo del 22 agosto vi invita a lasciare che la vita scorra, senza soffermarvi troppo su tutto ciò che non può essere sotto il vostro controllo.

Capricorno. Buon momento se si vuole apportare una modifica alla propria vita. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo drastici. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità in arrivo, ma attenti a non stravolgere troppo le cose.

Acquario. In amore la situazione continua ad essere piuttosto florida. Cercate di evitare di prendere decisioni troppo affrettate. La Luna è favorevole, pertanto, potrete vivere delle emozioni molto interessanti in questo periodo.

Pesci. L’istinto è una prerogativa dei nati sotto questo segno. Se da un lato esso può portarvi a prendere delle decisioni interessanti per quanto riguarda l’amore, lo stesso non può dirsi per il lavoro. Evitate di commettere scelleratezze.