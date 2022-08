Tara Gabrieletto rinnega Uomini e Donne: ecco che ha detto e retroscena su Cristian

Tara Gabrieletto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha risposto a delle domande su Instagram in cui ha tirato in ballo il programma. La donna ha conosciuto il suo ex marito nella trasmissione di Canale 5, Cristian Gallella. Le cose tra i due, però, non sono andati a buon fine, sta di fatto che adesso sono separati.

Approfittando di una chiacchierata con i suoi fan, Tara ha svelato retroscena sulla trasmissione a anche sulla fine del suo matrimonio. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Le dure parole di Tara Gabrieletto verso Uomini e Donne

In queste ore, Tara Gabrieletto ha risposto ad alcune curiosità dei fan ed ha portato alla luce dettagli su Uomini e Donne e su Cristian. In primo luogo, la giovane ha rinnegato la sua esperienza negli studi Elios. Un utente, infatti, le ha chiesto se rifarebbe l’esperienza all’interno del dating show e lei ha risposto con un secco “No”. Successivamente, però, altre persone le hanno chiesto se si risposerebbe tornando indietro considerando come sia evoluto il matrimonio e lei ha detto di si.

Contrariamente a quanto pensa di Uomini e Donne, infatti, Tara non ha rinnegato la sua vita matrimoniale poiché, nel bene e nel male rifarebbe comunque tutto. In seguito, poi, è entrata un po’ più nel vivo della questione ed ha parlato della fine del matrimonio con Gallella. A tal proposito, ha ammesso di non avere più nessun tipo di contatto con lui. I due, infatti, si sentono solo ed esclusivamente mediante gli avvocati.

Retroscena sulla fine del matrimonio con Cristian e nuovo amore

Le cose, dunque, sembrano essere irrimediabilmente rotte. Tara Gabrieletto, poi, ha fatto anche delle allusioni in merito ai motivi che li hanno spinti ad allontanarsi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto di nona vere nessuna intenzione di entrare nel merito della faccenda, tuttavia, basta andare sul web per scoprire cosa sia successo. In rete si trovano tantissimi articoli che parlano dei ripetuti tradimenti di cui si sarebbe reso protagonista lui.

La giovane, infatti, ha ammesso di ritenere che l’amore fosse unilaterale in quanto solo lei nutriva un sentimento forte e non lui. Ad ogni modo, adesso Cristian sembra essere un capitolo definitivamente chiuso. Tara ha rivelato di essere impegnata con un’altra persona. Dopo tanto tempo il suo cuore è tornato a battere, tuttavia, rispetto a quando era più giovane, adesso procede in maniera decisamente più cauta.