Ilary Blasi e Francesco Totti presto ci sarà un incontro: ecco dove e perché

I gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti non si apprestano ad arrestarsi. Ogni piccolo aggiornamento è buono per creare un gossip e per sollevare dei polveroni. In queste ore, a parlare della faccenda è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Nel corso di una recente intervista, il giornalista ha svelato alcuni retroscena sulla coppia più discussa del momento. Tra le confessioni più interessanti, quella che subito è balzata all’occhio e alle orecchie dei fan riguarda un imminente nuovo incontro tra i due protagonisti. Vediamo perché si rivedranno, quando e dove.

Ecco i dettagli sull’incontro tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno trascorrendo l’estate in due luoghi completamente differenti. L’ex calciatore attualmente è nella villa a Sabaudia insieme alle sue due figlie, mentre il più grande è in ritiro. La conduttrice, invece, è stata in Africa, poi qualche giorno a Sabaudia, non in concomitanza del suo ex, e poi in montagna. Proprio ieri, però, la donna ha pubblicato una foto su Instagram in cui ha annunciato di essere diretta verso Roma.

A quanto pare, le sue vacanze sono volte al termine e adesso deve ritornare alla vita di tutti i giorni. Roberto Alessi, però, ha svelato che, prima di procedere con tutta la trafila burocratica, che porterà i due coniugi a separarsi legalmente, Ilary e Totti dovranno incontrarsi. Il tutto avverrà proprio a Sabaudia. Prima di tornare a casa, infatti, la Blasi pare andrà nella villa dove sta alloggiando suo marito per prendere Isabel, la figlia più piccola.

Ecco che cosa succederà dopo tra i due

Stando a quanto emerso, dunque, molto presto Ilary Blasi e Francesco Totti avranno un nuovo incontro, dopo quello glaciale avvenuto a inizio mese per scambiarsi le chiavi di casa a Sabaudia. I fan, dunque, sono curiosissimi di sapere come si comporteranno i diretti interessati. Molto probabilmente, anche in questa circostanza ci sarà un clima di ghiaccio tra i due, i quali si limiteranno semplicemente a “scambiarsi” la figlia.

Dopo questo avvenimento, poi, Ilary dovrebbe sparire dalla circolazione. La donna, infatti, pare abbia intenzione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo fino all’inizio della prossima stagione dell’Isola dei Famosi. Si era parlato della possibile ospitata a Verissimo, per raccontare i retroscena della separazione, tuttavia, pare proprio che questo non si verificherà. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno cambiamenti.