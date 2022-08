Ida Platano ha finto il malore per attirare l’attenzione? Ecco cosa è successo davvero (FOTO)

In questi giorni Ida Platano è stata pesantemente attaccata sui social in quanto alcuni utenti l’hanno accusata di aver finto il malore. Secondo il punto di vista di alcuni hater, la donna avrebbe inventato di essere finita al pronto soccorso solamente per attirare un po’ l’attenzione.

Dopo la diffusione di simili insinuazioni, la diretta interessata ha deciso di intervenire sulla faccenda per fare un po’ di chiarezza. Attraverso il suo account Instagram, infatti, Ida ha spiegato come stanno davvero le cose.

Ida ferocemente attaccata: malore finto?

Ida Platano è stata accusata di aver finto il suo malore. La scorsa settimana la donna ha pubblicato una foto dal pronto soccorso spiegando nella didascalia di non stare affatto bene. La protagonista, però, non è entrata nel merito della questione, pertanto, in molti hanno cominciato a sospettare che ci fosse qualcosa di strano. Inoltre, il giorno successivo a tale aggiornamento sulle sue condizioni di salute, Ida è apparsa felice e raggiante, come se non avesse nulla.

Questi particolari, dunque, hanno spinto i malpensanti a credere che la donna stesse mentendo e avesse inventato questa storia solo per attirare l’attenzione a sé. Considerando la gravità delle accuse, la dama di Uomini e Donne ha voluto chiarire la faccenda. Ida ha esordito dicendo di essere alquanto basita da simili insinuazioni. Lei non potrebbe mai giocare sulla salute e inventare cose del genere.

La Platano svela come stanno le cose

Nel corso dello sfogo, quindi, Ida Platano ha categoricamente smentito di aver finto il malore per attirare l’attenzione. La donna, inoltre, ha detto di non essere tenuta a dare spiegazioni a coloro i quali l’hanno accusata, tuttavia, ha comunque voluto mostrare dei referti medici e degli esami a cui adesso dovrà sottoporsi. La Platano, infatti, ha rivelato di non stare ancora in forma.

In questo periodo dovrà effettuare dei controlli volti a cercare di andare un po’ più a fondo sulla faccenda e capire quale sia stata la causa scatenante del suo malore. Sempre durante tale sfogo, poi, Ida ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che, invece, l’hanno sostenuta e supportata per tutto questo tempo. La dama, inoltre, ha detto anche di essere rimasta spiazzata da qualche messaggio che non si aspettava minimamente di ricevere e che le ha fatto molto piacere.