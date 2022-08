Uomini e donne, Ida Platano potrebbe lasciare per un reality

Ida Platano potrebbe non essere presente alla prossima edizione di Uomini e donne: vediamo insieme il motivo

Manca poco più di un mese al ritorno di Uomini e donne e di tutto il parterre. Una delle dame più amate e seguite è sicuramente Ida Platano. Alcune indiscrezioni parlano di un ritorno particolare della parrucchiera bresciana, ovvero, potrebbe ricoprire un ruolo del tutto nuovo. “Dovrebbe diventare una sorta di opinionista in campo…”, ha fatto sapere Mondo tv 24.

In pratica potrebbe rimanere tranquillamente nel parterre femminile alla ricerca dell’uomo ideale, ma nello stesso tempo dare anche opinioni se Maria lo richiede. Nelle ultime ore si è parlato anche di una possibilità di un addio, o meglio potremmo vederla in un reality… Ma andiamo a vedere insieme qual’è la verità.

Ida Platano lascia Uomini e donne?

Ida Platano c’è da dire che continua a prendersi consensi da parte del pubblico. E’ molto amata e seguita dagli spettatori di Canale 5 motivo per cui se decidesse di abbandonare il programma della De Filippi, di certo sarebbe sostenuta altrove.

Nei mesi scorsi l’abbiamo visto ancora una volta in difficoltà, dopo al chiusura della frequentazione con Alessandro, è sembrata avere ancora presa da Riccardo Guarnieri. tra i due ci sono stati vari chiarimenti che però non hanno portato a nessuna conclusione.

L’ennesima delusione potrebbe quindi spingerla a lasciare il parterre e magari ad accettare qualche altra presenza in un nuovo programma, come ad esempio La Talpa.

Le indiscrezioni sulla presenza della dama

La possibilità di vedere Ida Platano tra i concorrenti di La Talpa è diventata sempre più insistente dopo che Pier Silvio Berlusconi ha confermato il ritorno del reality in autunno. Tempo fa si era parlata della possibile presenza della sua amica Gemma Galgani ma al momento non ci sono certezze. Di certo, come già detto in precedenza, se decidesse di prenderne parte il pubblico sarebbe a suo favore. Al timone, salvo cambiamenti dovremmo vedere Silvia Toffanin. Per adesso, non ci resta altro che attendere notizie.