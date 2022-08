Ilary Blasi confesserà tutto a Verissimo? Spuntano nuovi dettagli

Ilary Blasi pronta a raccontare tutta la verità in diretta tv? Vediamo le ultime indiscrezioni

Ormai la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è sulla bocca di tutti. Ovviamente, la curiosità più grande è sapere quando è iniziata la crisi tra marito e moglie e soprattutto il vero motivo del loro addio. Si è capito che il Pupone ha un’altra ma quello che resta da capire è se questa storia va avanti da molto.

Per ora, non si conoscono i dettagli di ciò che è accaduto ma subito dopo le vacanze qualcosa potrebbe cambiare. A rivelarlo è Alberto Dondolo che sulla sua rubrica ha fatto sapere che Ilary sarebbe pronta a parlare.

Ilary Blasi dubbiosa: accetterà l’invito di Silvia Toffanin?

Ilary Blasi si sta godendo ancora le sue meritate vacanze. Nonostante appaia molto serena e tranquilla sa benissimo che al suo rientro le attende una lunga battaglia legale legata alla separazione dall’ormai ex marito Francesco Totti.

Dei dettagli di questa questione ne potrebbe parlare nel salotto della sua amica Silvia Toffanin ma Dondolo fa sapere che è molto combattuta sull’accettare o meno l’invito. Tutti vogliono conoscere la verità ma lei pare non sia ancora pronta.

“E’ assai dubbiosa se accettare o meno l’invito della sua amica Silvia Toffanin a rivelare tutta la sua verità in esclusiva a Verissimo…”. Cosa farà?

La fuga della conduttrice per la tutela delle figlie

Di sicuro, per Ilary, non è affatto un bel momento. Nessuno si sarebbe mai immaginato una crisi matrimoniale tra lei e il Pupone, tanto meno una separazione così improvvisa, soprattutto dopo la smentita arrivata da loro stessi qualche mese prima. Ricordiamo che ormai l’ex coppia ha 3 bambine e hanno avuto una storia lunga più di 15 anni.

Intanto, sempre secondo alcune indiscrezioni, pare che le persone a lei vicine stiano cercando in tutti i modi di farle accettare l’invito di Silvia Toffanin. Ovviamente, l’ultima parola spetta a lei. Ora, ha preferito allontanarsi dai pettegolezzi e concentrarsi sui suoi figli. Per ora, dunque, non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti sul caso che senza ombra di dubbio arriveranno molto a breve.