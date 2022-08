Grande Fratello 6, altri due nomi confermati

Grande Fratello Vip: spuntano altri due nomi, uno è un ex partecipante

Continua a lavorare duro Alfonso Signorini e tutta la sua troupe nell’attesa dell’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality è arrivato alla sua sesta stagione e anche quest’anno si prospetta un’edizione molto lunga, circa 5 mesi. Dopo la notizia della possibile posticipazione del programma ecco che una nuova news sta interessando il pubblico.

Si tratta di Due nuovi concorrenti che faranno parte del cast. Di chi stiamo parlando? Di due persone molto conosciuto nel mondo dello spettacolo, ma andiamo a vedere insieme di chi stiamo parlando.

Grande Fratello Vip: confermati due nuovi concorrenti

Alfonso Signorini ha centrato il suo colpaccio. Nelle scorse settimane si è parlato molto del cast di questa edizione e come già aveva anticipato il direttore di Chi stava puntando molto alto. In questa edizione vedremo grandi personaggi dello spettacolo e non solo.

Nelle ultime ore è arrivata una nuova indiscrezione, che trova anche conferma. Il conduttore ha scelto un ex partecipante e un attore molto conosciuto dal pubblico. Si tratta di Carolina Marconi e Francesco Oppini.

Senza ombra di dubbio, la prima parlerà del suo lungo percorso che ha dovuto affrontare di recente. La giovane ha dovuto combattere contro un brutto tumore. Il secondo, invece, dopo la partecipazione del figlio, ha deciso anche lui di mettersi in gioco.

Gli altri concorrenti

A poche settimane dal grande ritorno in tv, quindi alla lista già conosciuta si aggiungono questi altri due nomi. Oltre a Carolina ed Oppini ricordiamo chi troveremo in Casa. I primi nomi dati per certi fino ad oggi sono Giovanni Ciacci, Antonino Spinalbese, Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Pamela Prati, George Ciupilan ed Elenoire Ferruzzi.

Inizialmente era stata data per certa anche la presenza della rapper Chadia Rodriguez ma lei stessa ha smentito. Ora, bisognerà vedere solo quando inizierà di preciso il Grande Fratello. Il programma potrebbe slittare, come già detto in precedenza a causa delle elezioni, anche se fonti certe parlano di nessun cambiamento: il reality sarà trasmesso dal 19 settembre su Canale 5.

Per ora è tutto non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.