Uomini e donne, anticipazioni: sul trono un infermiere e un’imprenditrice

Uomini e Donne anticipazioni: chi sono i tronisti della nuova stagione? Spuntano indiscrezioni su un infermiere, un’imprenditrice e…

Manca davvero poco per l’inizio di una nuova stagione di Uomini e donne. Il programma tornerà in onda come di consueto dal 19 settembre su Canale 5. Le prime registrazioni, invece, ci saranno martedì 30 e mercoledì 31 agosto.

Dopo il trono di Luca Salatino, Matteo Ranieri e Veronica Rimondi ora la domanda che più accomuna i fan è saper chi salirà sul trono. Andiamo a vedere insieme le prime anticipazioni.

Uomini e donne: chi sono i nuovi tronisti?

Nonostante non sia ancora iniziato il programma in rete già ci sono le prime anticipazioni. A quanto pare dopo Matteo, Luca e Veronica quest’anno i tronisti saranno 4. Come ci fa sapere la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” i possibili tronisti saranno un personal trainer, un’imprenditrice, un infermiere e una commessa”.

Per ora ancora non ci è dato sapere i nomi, ma sicuramente nella registrazioni del 30 e 31 verranno fuori. Quel che è certo è che non appartengono già al mondo dello spettacolo, dato che Maria aveva già annunciato questo cambiamento.

Anticipazioni Trono over: chi va via e chi resta

Tante novità in arrivo non solo per il trono classico ma anche per quello over. Ormai sono due anni che Quenn Mary ha deciso di unirli mandandoli in onda insieme e dando la possibilità a dame e cavalieri di conoscere anche gli stessi tronisti e viceversa.

Stando ai primi rumors, troveremo sicuramente Gemma Galgani e Ida Platano. Le due dame, amiche da sempre, torneranno in trasmissione con il desiderio di trovare l’amore. Dovrebbero tornare, inoltre, anche Armando Incarnato, Pinuccia e Alessandro. Dubbi sulla presenza di Riccardo Guarnieri, nonostante sia ancora single.

Il cavaliere tarantino, lo scorso anno era tornato per rimettersi in gioco ma nello stesso tempo si era avvicinato anche alla Platano. Quel loro avvicinarsi aveva fatto sognare il pubblico che sperava in un ritorno di fiamma. Purtroppo, tra i due è finita ancora prima di iniziare.

Per ora è tutto non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.