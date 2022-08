Aurora Ramazzotti presto mamma: la reazione di Michelle ed Eros

Aurora Ramazzotti incinta del primo figlio: ecco come hanno reagito Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti alla notizia

Aurora Ramazzotti e la mamma Michelle Hunziker erano state avvistate poche settimane fa, in Sardegna, mentre stavano acquistando un test di gravidanza nei mesi scorsi. I settimanali avevano pensato ad una quarta gravidanza della presentatrice ed invece ad essere in attesa è proprio la sua dolce figlia.

Aurora che da anni fa coppia con Goffredo presto diventerà mamma per la prima volta. Una gravidanza che a quanto pare non si aspettava ma che l’ha riempita di gioia. Ma andiamo a vedere come ha reagito la Hunziker e il suo papà Eros alla notizia.

Aurora Ramazzotti incinta: la reazione di mamma e papà

A pubblicare lo scoop poche settimane fa è stato Chi, senza avere però nessun riscontro da parte delle due. Ne Michelle e tanto meno Aurora avevano annunciato notizie a riguardo ma solo ora arriva la conferma. La giovane Ramazzotti, figlia ella conduttrice e del grande cantautore Eros è in attesa per suo primo bambino che dovrebbe nascere a Gennaio 2023.

La giovane e Goffredo fanno coppia da cinque anni, l’influencer condivide spesso le foto insieme al compagno sui social e ha spesso ribadito quanto sia innamorata di lui. Secondo alcune indiscrezioni pare che i due fidanzatini siano al settimo cielo dopo aver ricevuto la notizia, ma non solo. Anche i genitori di Aurora sono felicissimi: entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione.

Chi è Goffredo Cerza

Goffredo Certa e Aurora stanno insieme da 5 anni. Mesi fa si era parlata di una rottura tra i due ma l’amore è stato più forte di qualche piccola incomprensione. Il ragazzo che di professione è un business analyst è molto amato anche da Michelle ed Eros, con loro ha un bellissimo rapporto.

Motivo per cui è presente spesso anche nelle vacanze con loro, di recente è stato anche lui in Sardegna assieme alla compagna e alla suocera. Mentre a gennaio in montagna con Eros.