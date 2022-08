Sonia Bruganelli in vacanza ma non con Paolo: cosa succede?

Sonia Bruganelli in vacanza ma non con Paolo Bonolis: cosa sta accadendo alla famosa coppia?

Continuano le vacanze di Sonia Bruganelli prima di ritornare a lavoro. Anche quest’anno la vedremo accanto ad Alfonso Signorini, nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip.

Intanto, nell’attesa del grande debutto, si sta godendo gli ultimi scorci di questa calda estate e a quanto pare senza suo marito Paolo. Andiamo a vedere insieme con chi ha deciso di partire la Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis in vacanza ma non con lui

Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini sempre più vicini. Dopo che il conduttore ha confermato la moglie di Paolo Bonolis nelle vesti di opinionista nel noto reality che inizierà tra due settimane, i due hanno deciso di ritrovarsi per una breve vacanza fianco a fianco.

E’ stata Sonia a raggiungerlo sulle Alpi. Infatti, in presentatore ha trascorso li quasi tutta l’estate. La Bruganelli ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui appare seduta accanto ad “Alfo”.

Sonia si è detta molto felice di questi giorni che sta trascorrendo insieme al suo collega. Giorni di risate e puro divertimento, ha sottolineato. Ad Adriana Volpe fischieranno sicuramente le orecchie dato che per questa edizione non è stata scelta da Alfonso. Inoltre, nelle settimane precedenti non sono mancate nemmeno frecciatine da parte di entrambe.

Tutto pronto per il Grande Fratello Vip

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile posticipo del Grande Fratello Vip a causa delle elezioni. A quanto pare però non ci sono conferme, salvo cambiamenti il reality dovrebbe iniziare il 19 settembre. Anche questa edizione si prospetta lunga, si parla addirittura di una finale a maggio.

Intanto, sono stati confermati anche altri due nomi, dopo quelli già in lista e ufficializzati. Carolina Marconi e Francesco Oppini entreranno nella Casa più spiata d’Italia. Mentre con il ruolo di opinionisti oltre a Sonia Bruganelli troveremo Orietta Berti che ha deciso di non prendere parte a The Voice Senior con Antonella Clerici ma di accettare l’offerta di Alfonso.

